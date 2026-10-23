Науковці пов’язали профілі мільйона нейтрофілів із ризиками хвороб — News-Medical

Науковці створили одноклітинний атлас приблизно мільйона людських нейтрофілів — найпоширенішого типу білих кров’яних клітин — та пов’язали окремі профілі активності генів із метаболічними показниками, перебігом раку та ризиком смерті. Про дослідження, опубліковане в журналі Nature Immunology, повідомляє News-Medical.

Дані з 43 наборів досліджень

Атлас SCAHN уклали на основі 43 наборів даних одноклітинного РНК-секвенування, що охоплювали 781 зразок. Дослідники проаналізували нейтрофіли з пуповинної та периферичної крові, легень, кісткового мозку, товстої кишки, печінки, селезінки й підшлункової залози. До вибірки увійшли здорові люди, а також пацієнти з інфекціями, автоімунними хворобами, серцево-судинними захворюваннями, діабетом і кількома видами раку.

Аналіз показав, що різні підгрупи нейтрофілів відображають стадії дозрівання та імунної активності. Незрілі клітини з експресією генів AZU1 і LTF частіше виявляли у кістковому мозку, пуповинній крові та селезінці. У чоловіків були виразнішими сигнатури, пов’язані з незрілими нейтрофілами, тоді як у жінок частіше фіксували профілі зрілих нейтрофілів і сигнатури, пов’язані з інтерфероном. Ці відмінності зберігалися після врахування індексу маси тіла, віку та статусу куріння.

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Зв’язки з тяжкістю хвороб і смертністю

У разі тяжкого COVID-19 та бактеріального сепсису частіше траплялися підгрупи нейтрофілів із експресією MMP9, AZU1 і LTF. Деякі сигнатури незрілих і дегранулювальних нейтрофілів були пов’язані з більшою тяжкістю стану та смертністю. Натомість сигнатури, пов’язані з CD74, асоціювалися з кращими результатами.

Дослідники також проаналізували 8 205 біопсій пухлин із бази The Cancer Genome Atlas, дані Фремінгемського дослідження серця та електронні медичні записи 430 588 пацієнтів із двох баз даних. Окремі нейтрофільні генні сигнатури пов’язали з менш сприятливими метаболічними показниками, ризиком розвитку діабету, вищим ризиком смерті від усіх причин і діагностуванням раку протягом семи років. Водночас значущого зв’язку з новими серцево-судинними захворюваннями протягом цього періоду не виявили.

Вища кількість нейтрофілів у крові, зокрема в межах норми та серед людей без супутніх хвороб на початку спостереження, також асоціювалася з підвищеним ризиком кількох хронічних захворювань і, в одній зі Стенфордських когорт, із вищою смертністю. Автори наголошують, що ретроспективний характер аналізів не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок або підтвердити клінічну прогностичну цінність цих показників. Для практичного застосування потрібні проспективні дослідження.

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