Науковці Університету Вірджинії випробували ультразвукову доставку мікроРНК — ScienceDaily

Дослідники Комплексного онкологічного центру Університету Вірджинії розробили експериментальний спосіб лікування гліобластоми — найпоширенішої злоякісної пухлини мозку серед дорослих. Метод поєднує мікроРНК, спеціалізовані наночастинки, сфокусований ультразвук і мікроскопічні бульбашки. Про це ScienceDaily повідомляє з посиланням на дослідження науковців.

Як працює метод

Команда під керівництвом професора Роджера Абунадера використала мікроРНК — невеликі генетичні молекули, здатні пригнічувати активність кількох генів, пов’язаних із розвитком і ростом гліобластоми. На відміну від препаратів, націлених на один окремий процес, такий підхід потенційно дає змогу одночасно впливати на низку механізмів, що підтримують пухлину.

Однією з ключових перешкод у лікуванні пухлин мозку є гематоенцефалічний бар’єр, який захищає мозок від шкідливих речовин, але водночас блокує надходження багатьох ліків. Дослідники застосували сфокусований ультразвук під контролем МРТ разом із мікробульбашками, щоб тимчасово відкрити цей бар’єр у визначеній ділянці. У цей проміжок наночастинки з мікроРНК можуть проникнути до тканин мозку.

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Результати на моделях

Технологію протестували в лабораторних експериментах і на тваринних моделях гліобластоми. За даними авторів, лікування мікроРНК уповільнювало ріст пухлин і подовжувало виживаність тварин. Водночас метод залишається експериментальним і потребує додаткових досліджень, перш ніж його зможуть оцінювати за участю людей.

Гліобластому важко лікувати через поширення її клітин у прилеглі здорові тканини мозку, що ускладнює повне хірургічне видалення пухлини. Стандартне лікування зазвичай передбачає операцію, а також променеву й хіміотерапію. Результати роботи опублікували у журналі Journal of Clinical Investigation.

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