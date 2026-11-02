Науковці в США визначили нові мішені для ліків проти коронавірусів — News-Medical

Дослідники Школи медицини Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Школи медицини Каліфорнійського університету в Ріверсайді визначили нові потенційні мішені для противірусних препаратів проти коронавірусів, зокрема SARS-CoV-2. Вони виявили ділянки зв’язування РНК вірусу з трьома білками, порушення яких суттєво зменшувало реплікацію вірусу в клітинах. Про це повідомляє News-Medical.

Взаємодії РНК та вірусних білків

Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications. Команда склала карту раніше не описаних взаємодій між РНК, з якої складається геном SARS-CoV-2, і білками, що беруть участь у реплікації та регуляції вірусу. Йдеться про кофактор праймази NSP8, РНК-залежну РНК-полімеразу NSP12 і нуклеокапсидний білок N.

Для дослідження застосували метод eCLIP — посилене зшивання та імунопреципітацію. Він дав змогу проаналізувати взаємодії білків із РНК у межах усього вірусного геному, а не лише в ділянках, які раніше вважали важливими.

Зокрема, науковці встановили взаємодію білка N із 5′-нетрансльованою ділянкою на початку геному вірусу. Ця ділянка містить складну структуру РНК, яка наявна в багатьох коронавірусів. За висновком авторів, її взаємодія з білком N може регулювати трансляцію — процес синтезу білків на основі РНК.

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Перевірка на клітинах

Також дослідники описали раніше невідому взаємодію NSP12 із РНК, що кодує вірусний білок NSP3. Це, за їхніми словами, вказує, що вірусна РНК може виконувати регуляторну функцію, а не лише бути шаблоном для синтезу білків.

Щоб перевірити значення виявлених ділянок, команда використала locked nucleic acids — короткі модифіковані нуклеїнові кислоти, здатні приєднуватися до визначених фрагментів РНК і перешкоджати їхній взаємодії з білками. Блокування таких ділянок знижувало реплікацію вірусу в клітинах тварин, а подібні результати отримали й у клітинах легенів людини.

Автори розглядають це як раннє підтвердження концепції терапевтичного впливу на взаємодії РНК і білків. Оскільки частина відповідних білків і послідовностей РНК зберігається серед коронавірусів, такі мішені потенційно можуть бути менш залежними від появи окремих варіантів вірусу.

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