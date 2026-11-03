Науковці виявили ядерну функцію cGAS, що впливає на ріст пухлин — News-Medical

Науковці Комплексного онкологічного центру Лайнбергера Університету Північної Кароліни встановили, що білок вродженого імунітету cGAS бере участь у регуляції рівня холестерину всередині клітин, росту пухлин і відповіді на лікування. Результати дослідження опублікували 2 листопада 2026 року в журналі Journal of Clinical Investigation, повідомляє News-Medical.

Нова функція білка

cGAS відомий насамперед як білок, що розпізнає ДНК у цитоплазмі клітини та запускає імунну відповідь. Однак дослідники з’ясували, що він також діє в ядрі: зв’язується з певними ділянками геному та впливає на активність генів.

Команда картувала розташування cGAS у геномі й визначила гени, на які він впливає. За даними авторів, білок залучається до окремих геномних ділянок іншими білками, пов’язаними з контролем клітинного росту та реакцією на стрес. Там cGAS посилює вироблення білка LGALS3, що бере участь у регулюванні холестерину та впливає на поведінку клітин і пухлин.

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Холестерин і ріст пухлин

Виявлений механізм зменшує вироблення ацетил-КоА — молекули, необхідної для синтезу холестерину. За відсутності cGAS клітини, навпаки, накопичували надлишок холестерину. Це змінювало склад клітинних мембран і активувало сигнальний шлях, який пов’язують зі збільшенням розміру клітин, ростом пухлин та стійкістю ракових клітин до терапії.

В експериментах на ракових клітинах і мишачих моделях пухлини без cGAS росли швидше та демонстрували вищу активність цього регуляторного шляху. Відновлення cGAS або LGALS3 уповільнювало ріст пухлин і зменшувало накопичення холестерину.

Відповідь на терапію

Клітини раку з дефіцитом cGAS також виявилися стійкішими до доксорубіцину та засобів, що знижують рівень холестерину. Повернення cGAS або LGALS3 усувало цю стійкість у дослідах. Автори наголошують, що поки не мають препаратів для цілеспрямованого втручання в цей сигнальний механізм, але планують шукати хімічні модифікатори для доклінічних випробувань на різних тваринних моделях.

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