Науковці виявили можливе перетворення синіх колбочок у фовеолі — ScienceDaily

Дослідники Johns Hopkins University виявили, що деякі клітини сітківки, які спочатку сприймають синє світло, під час внутрішньоутробного розвитку можуть перетворюватися на колбочки, чутливі до червоного та зеленого світла. Цей процес, за даними ScienceDaily, допомагає сформувати фовеолу — невелику центральну ділянку сітківки, відповідальну за найгостріший центральний зір.

Роль ретиноєвої кислоти

Науковці досліджували органоїди — мініатюрні моделі людської сітківки, вирощені в лабораторії з фетальних клітин. Так вони могли протягом кількох місяців спостерігати зміни, які складно вивчати безпосередньо під час вагітності.

У людини є три типи колбочок, найбільш чутливих до синього, зеленого або червоного світла. У фовеолі є червоні й зелені колбочки, тоді як сині там відсутні. Така організація клітин важлива для деталізованого центрального зору, потрібного, зокрема, для читання та розпізнавання облич.

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За спостереженнями команди, на 10–12-му тижнях розвитку плода у фовеолі присутня невелика кількість синіх колбочок. До 14-го тижня ці клітини, схоже, стають червоними або зеленими колбочками. У процесі беруть участь ретиноєва кислота — похідна вітаміну А — та гормони щитоподібної залози. Розщеплення ретиноєвої кислоти обмежує формування синіх колбочок у центрі сітківки, а гормони щитоподібної залози, як припускають автори, сприяють перетворенню тих клітин, що залишилися.

Альтернатива попередній моделі

Протягом приблизно 30 років у науці переважала модель, за якою сині колбочки, що з’являються у фовеолі, згодом переміщуються в інші частини сітківки. Нові результати підтримують інше пояснення: щонайменше частина таких клітин змінює свій тип. Водночас дослідники не виключають, що певні клітини можуть також мігрувати.

Роботу опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Автори вважають, що краще розуміння розвитку фовеоли та вдосконалення органоїдів сітківки в перспективі можуть підтримати дослідження клітинного заміщення при макулярній дегенерації, глаукомі та інших хворобах із втратою зору. Водночас результати не означають, що приймання добавок із вітаміном А здатне поліпшити гостроту зору в дорослих.

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