Науковці виявили п’ять біологічних підтипів жирової хвороби печінки — ScienceDaily

Дослідники Mayo Clinic у співпраці з Virginia Tech виокремили п’ять біологічно відмінних підтипів метаболічно-асоційованої стеатотичної хвороби печінки (MASLD). Вони пов’язані з різним ризиком серцевих хвороб, печінкової недостатності, раку та потреби в трансплантації печінки, повідомляє ScienceDaily.

Аналіз даних понад 4,6 тисячі пацієнтів

MASLD, яку раніше називали неалкогольною жировою хворобою печінки, розвивається через накопичення надлишкового жиру в печінці. Захворювання часто не має помітних симптомів, однак у частини людей воно може прогресувати до запалення, рубцювання тканин, цирозу та незворотного ураження органа.

Результати дослідження опублікували в Nature Communications. Науковці проаналізували дані генетичного секвенування та медичну інформацію більш ніж 4,6 тисячі пацієнтів із MASLD. Вони врахували рівні печінкових ферментів, індекс маси тіла, показники ліпідів у крові, а також супутні стани, зокрема діабет, депресію та апное сну.

За допомогою комп’ютерних моделей команда шукала закономірності між генетичними характеристиками та клінічними даними. Це дало змогу визначити п’ять груп пацієнтів, що відрізняються основними біологічними механізмами розвитку хвороби.

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Генетичні форми мають вищі ризики

Частина підтипів тісно пов’язана з ожирінням і діабетом, тоді як інші, за висновками дослідників, можуть бути зумовлені успадкованими генетичними відмінностями. Генетичні форми MASLD асоціювалися з більшою ймовірністю прогресування до тяжкого ураження печінки — навіть у людей без звичних метаболічних факторів ризику.

Також дослідники виявили зв’язки окремих підтипів MASLD із депресією, апное сну та мігренню. Водночас ці результати не доводять, що жирова хвороба печінки безпосередньо спричиняє такі стани.

Науковці планують перевірити висновки на більших і різноманітніших групах пацієнтів, а також з’ясувати, чи по-різному підтипи реагують на лікування, зокрема на агоністи рецепторів GLP-1, які застосовують при цукровому діабеті другого типу та ожирінні.

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