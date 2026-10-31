Науковці виявили рецептор токсину BFT у клітинах товстої кишки — ScienceDaily

Дослідники з Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, BloombergKimmel Institute for Cancer Immunotherapy та Школи медицини Університету Джонса Гопкінса встановили, що білок клаудин-4 є ключовим рецептором токсину BFT бактерії Bacteroides fragilis на клітинах товстої кишки. Як повідомляє ScienceDaily, науковці також створили молекулярну приманку, яка перехоплювала токсин і захищала мишей від спричиненого ним ушкодження тканин.

Як токсин прикріплюється до клітин

Bacteroides fragilis може бути присутня в кишківнику до 20% здорових людей, однак це не означає автоматичного розвитку раку. Деякі штами бактерії виробляють токсин BFT, який порушує захисний бар’єр товстої кишки, спричиняє запалення та пов’язаний із ростом пухлин.

Раніше дослідники з’ясували, що BFT розщеплює білок E-кадгерин, необхідний для з’єднання сусідніх клітин і підтримання кишкового бар’єра. Водночас токсин не приєднувався безпосередньо до E-кадгерину, тому механізм його початкового контакту з клітинами залишався невідомим.

Команда використала геномний CRISPR-скринінг у клітинах епітелію товстої кишки, по черзі вимикаючи гени та перевіряючи, які з них необхідні для зв’язування BFT. Вимкнення гена, що кодує клаудин-4, не дозволяло токсину приєднатися до клітин і, відповідно, атакувати E-кадгерин.

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Приманка для BFT

Клаудин-4 бере участь у формуванні щільних міжклітинних контактів, які обмежують проникнення речовин між клітинами та підтримують бар’єр кишківника. Лабораторні досліди, проведені спільно зі структурними біологами з Барселони, підтвердили міцне зв’язування BFT і клаудину-4 у співвідношенні одна молекула токсину до однієї молекули рецептора.

На основі цього механізму науковці розробили розчинний білок із послідовностями клаудину-4. Він працював як приманка: BFT зв’язувався з нею, а не з рецепторами на клітинах товстої кишки. У дослідах на мишах це захистило тканини від ушкодження, спричиненого токсином.

Автори наголошують, що ці експерименти не доводять профілактику колоректального раку в людей. Подальші дослідження мають визначити, чи можна безпечно й ефективно застосувати такий підхід для запобігання захворюванням, пов’язаним із токсином BFT.

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