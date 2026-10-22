Науковці виявили, що надлишок РНК безпосередньо шкодить мітохондріям — ScienceDaily

Дослідники під керівництвом фахівців Коледжу ветеринарної медицини та біомедичних наук Техаського університету A&M встановили, що надлишок РНК у клітинах здатен порушувати роботу мітохондрій — структур, які виробляють більшість необхідної клітині енергії. Як повідомляє ScienceDaily, робота була присвячена накопиченню РНК під час інфекцій, спричинених поксвірусами, до яких належать віруси, що спричиняють натуральну віспу та mpox.

Результати дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Науковці з'ясували, що клітинні системи розщеплення РНК потрібні не лише для контролю виробництва білків, видалення дефектних молекул РНК та регулювання імунних реакцій. Вони також допомагають підтримувати енергетичні ресурси клітини.

Порушення роботи мітохондрій

Під час розмноження віруси можуть виробляти значні обсяги РНК. Якщо її утворюється більше, ніж клітина здатна розщепити, РНК накопичується та може зменшувати виробництво енергії. Раніше було відомо, що надмірна кількість дволанцюгової РНК може запускати потенційно шкідливі імунні реакції. Однак автори роботи також виявили негативний вплив надлишку звичайної матричної РНК, яка за нормальних умов передає інструкції для синтезу білків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Експерименти з ізольованими мітохондріями показали, що пошкодження виникало навіть після додавання РНК без активації імунної відповіді. Крім того, проблеми з мітохондріями спостерігали до істотної активації імунних механізмів. Це вказує, що надлишкова РНК може безпосередньо впливати на функцію цих органел.

Можливе пояснення і значення

Точний механізм такого впливу ще не встановлено. Дослідники припускають, що негативно заряджена РНК у великій кількості може накопичуватися поблизу мітохондрій і порушувати електричний та хімічний баланс на їхній внутрішній мембрані. Саме цей баланс необхідний для утворення АТФ — основного джерела енергії для клітин.

Автори зазначили, що аномальне накопичення РНК спостерігали за деяких онкологічних, нейродегенеративних і пов'язаних зі старінням станів, але потрібні додаткові дослідження, щоб визначити поширеність цього механізму та його роль у захворюваннях. Висновки також можуть бути корисними для розробки РНК-терапій і мРНК-вакцин. Водночас дослідження не встановлює, що наявні мРНК-вакцини спричиняють пошкодження мітохондрій у людей.

Читай нас у