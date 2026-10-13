Науковці виявили вразливість кишківника під час ремісії ЗЗК — ScienceAlert

Дослідницька група з Австралії виявила, що слизова оболонка кишківника людей із запальними захворюваннями кишківника може зберігати клітинну вразливість навіть тоді, коли симптоми хвороби перебувають під контролем. Як повідомляє ScienceAlert, це може частково пояснювати, чому після ремісії у пацієнтів знову виникають загострення.

Запальні захворювання кишківника охоплюють, зокрема, хворобу Крона та виразковий коліт. Обидва стани пов’язані з хронічним запаленням травного тракту. Лікування може пригнічувати активність захворювання, однак ремісія не завжди означає, що біологічні процеси в тканинах повністю нормалізувалися.

Понад 900 біопсій

Дослідження, опубліковане в журналі Science, охопило понад 900 біопсій кишківника, взятих у 80 людей, частина з яких мала запальні захворювання кишківника. У більшості пацієнтів із ЗЗК хвороба була неактивною або мала легку активність. Команда під керівництвом науковців Інституту Волтера та Елізи Голл досліджувала слизову оболонку кишківника, яка постійно оновлюється.

У нормі контрольована загибель клітин допомагає організму усувати пошкоджені або непотрібні клітини, а стовбурові клітини утворюють нові. Науковці встановили, що запалення здатне змінювати поведінку клітин кишківника та робити їх чутливішими до аномальних сигналів загибелі. Частину таких сигналів зафіксували навіть у тканинах без очевидних ознак запалення.

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Висновки потребують перевірки

Для додаткового аналізу дослідники виростили з людських зразків органоїди — мініатюрні моделі кишкової тканини. У зразках пацієнтів виявили сигнали, пов’язані з некроптозом — процесом загибелі клітин, за якого вивільняється вміст, що може посилювати запалення. Водночас в органоїдах після впливу запальних сигналів клітини переважно гинули через апоптоз — більш упорядкований механізм.

Блокування некроптозу в умовах експерименту не запобігло загибелі клітин. Видалення окремих генів у лабораторних умовах захищало певні типи клітин, однак безпечність такого підходу для пацієнтів ще належить дослідити.

Із 52 пацієнтів із ЗЗК дані спостереження протягом двох-трьох років були доступні для 30. У 16 із них сталося загострення, що потребувало посилення або зміни лікування, тоді як 14 залишалися стабільними. У тих, хто згодом мав загострення, рівень маркера сигналізації клітинної загибелі був вищим, ніж у людей без ЗЗК. Водночас автори наголошують: ці результати є попередніми й наразі не дають змоги прогнозувати загострення у конкретного пацієнта.

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