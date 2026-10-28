Науковці виявили здатність Т-клітин відчувати жорсткість тканин — ScienceDaily

Дослідники Університету Макгілла встановили, що Т-клітини можуть розпізнавати жорсткість тканин навколо себе. Ці механічні сигнали впливають на те, чи набуватимуть клітини властивостей тканинних Т-клітин пам’яті, які залишаються в організмі після інфекції та швидко реагують на повторну загрозу, повідомляє ScienceDaily.

Вплив фізичного середовища

Раніше вважали, що розвиток тканинних Т-клітин пам’яті визначають переважно хімічні сигнали. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Immunology, свідчить, що важливу роль можуть відігравати також фізичні властивості середовища. На думку авторів роботи, адаптація до сильніших механічних впливів у тканинах може бути важливою для тривалого виживання таких клітин.

Науковці досліджували імунні клітини, отримані від людей і мишей. Їх поміщали до спеціально розроблених колагенових гелів, що імітували тканини з різною жорсткістю. Зі збільшенням жорсткості гелю Т-клітини частіше набували ознак, пов’язаних із тканинними клітинами пам’яті.

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Подальші напрями дослідження

Автори планують знайти конкретний молекулярний сенсор, за допомогою якого Т-клітини розпізнають фізичні властивості свого оточення. Розуміння того, як механічний вплив перетворюється на зміни у поведінці клітин, може допомогти пояснити механізми формування тривалого імунного захисту.

Дослідники також зазначають, що результати можуть бути важливими для вивчення автоімунних захворювань, алергій і відторгнення трансплантатів. Окремо вони вказують на можливе значення роботи для онкоімунології: пухлини часто мають щільну структуру, через яку імунним клітинам складно проникати всередину.

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