Науковці випробували залізний контрастний агент на тканині серця — News-Medical

Дослідницька група Biomolecular Nanotechnology під керівництвом професорки Айцібер Л. Кортахарени з CIC biomaGUNE розробила контрастний агент на основі заліза для магнітно-резонансної томографії. Його перевірили на вирощеній у лабораторії тканині людського серця з ознаками фіброзу. Як повідомляє News-Medical, речовина переважно накопичувалася у фіброзній тканині, а інтенсивність МРТ-сигналу зростала разом із тяжкістю фіброзу.

Альтернатива гадолінію

Дослідження, проведене у співпраці з групою Ани Вільяр з Інституту біомедицини та біотехнологій Кантабії, опублікували у журналі Advanced Functional Materials. Автори розглядають розробку як можливу альтернативу контрастним засобам на основі гадолінію, які застосовують у більшості МРТ-досліджень із контрастуванням.

Фіброз серця є одним із чинників розвитку серцевої недостатності. Після пошкодження серцевого м’яза або тривалого навантаження організм активує вироблення колагену для відновлення тканин. У разі надмірного накопичення колагену серце стає жорсткішим, через що йому складніше наповнюватися кров’ю та перекачувати її.

Гадоліній дає змогу візуалізувати ушкоджені ділянки, однак його застосування обмежене для людей із нирковою недостатністю. Також відомо, що невеликі кількості цього металу можуть роками зберігатися в різних тканинах, що є важливим для пацієнтів, яким потрібні повторні МРТ-обстеження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Білок із нанокластерами заліза

Новий матеріал складається зі спеціально спроєктованого білка, який інкапсулює та ізолює кластери атомів заліза розміром близько 1,4 нанометра. За даними авторів, сполука є стабільною, вивільняє дуже мало заліза та мала низьку токсичність для клітин у проведених дослідах. Її також можна виробляти у водному середовищі без токсичних реагентів і екстремальних умов.

У моделях фіброзної тканини агент не лише робив уражені ділянки яскравішими на МРТ, а й зменшував вироблення та накопичення колагену, запобігаючи підвищенню жорсткості тканини. Дослідники назвали його тераностичним матеріалом, що поєднує діагностичну та потенційну лікувальну функції.

Розробку поки тестували лише на клітинах і тканинах людини в лабораторії. Наступними етапами мають стати дослідження розподілу та виведення речовини з організму, а також перевірка її роботи на реальному МРТ-сканері серця.

Читай нас у