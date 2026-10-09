Науковці з Шанхая опублікували огляд про ритми і метастази — News-Medical

Дослідники з Шанхая, Китай, зі Шанхайського геріатричного медичного центру, лікарні Чжуншань Університету Фудань та лікарні Шугуан опублікували огляд про можливий вплив порушень циркадних ритмів на імунне середовище пухлин і метастазування. Робота вийшла у журналі Cancer Biology & Medicine. Як повідомляє News-Medical, автори узагальнили дані досліджень із секвенуванням РНК окремих клітин, прижиттєвою візуалізацією та механістичними експериментами.

Вплив на поширення пухлини

В огляді зазначено, що епідеміологічні дослідження пов'язують нічне освітлення, позмінну роботу, хронічний джетлаг і мутації генів біологічного годинника з вищим ризиком раку та агресивнішим поширенням пухлин, зокрема раку молочної залози й колоректального раку. За даними авторів, Міжнародне агентство з вивчення раку відносить порушення циркадних ритмів до канцерогенних чинників групи 2A.

На різних етапах метастазування білки внутрішнього біологічного годинника можуть впливати на епітеліально-мезенхімальний перехід, ферменти, що змінюють позаклітинний матрикс, і властивості ракових стовбурових клітин. Автори також описали зв'язок циркадних механізмів зі станами макрофагів, мережами цитокінів, утворенням судин, активністю тромбоцитів і проникненням пухлинних клітин із крові до тканин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Потреба в дослідженнях часу лікування

Огляд підкреслює, що один і той самий компонент біологічного годинника може як стримувати, так і посилювати метастазування залежно від типу пухлини, стадії хвороби та часу доби. Дослідники вказали на потребу поєднувати серійне секвенування окремих клітин, циркадну протеоміку та прижиттєву візуалізацію.

Якщо ці висновки підтвердяться у пацієнтів, вони можуть стати основою для хронотерапії — вибору часу хіміотерапії, променевої або імунотерапії з огляду на вразливість пухлини та її мікросередовища. Сполуки, спрямовані на BMAL1, і агоністи REV-ERB є ранніми напрямами розробки, а засоби, що впливають на CRY1, показали ранні доклінічні результати. Їхню безпеку та специфічність ще належить ретельно перевірити.

Читай нас у