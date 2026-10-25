NCDC схвалив виплати по 100 тисяч найр контактним особам з Еболою — Premium Times Nigeria

У Нігерії Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань (NCDC) схвалив щотижневу виплату 100 тисяч найр на людину для осіб, яких помістили на карантин після можливого контакту з пацієнткою з підтвердженою Еболою у Федеральній столичній території, де розташована Абуджа. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Генеральний директор NCDC Джиде Ідріс заявив, що рішення ухвалили після скарг контактних осіб, які через карантин не могли займатися бізнесом і виконувати сімейні обов’язки. За його словами, відомство також оплачує проживання та харчування людей, розміщених у визначених для карантину закладах.

Тимчасова допомога

Ідріс назвав виплату тимчасовим заходом в умовах надзвичайної ситуації. Він зазначив, що витрати на неї спершу не планували, а розмір допомоги надалі переглядатимуть. Керівник NCDC також сказав, що штати мають забезпечувати приміщення, фінансування та інші ресурси для роботи з контактними особами під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

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53 первинні контакти

NCDC встановив 53 первинні контакти пацієнтки: 44 людини з медзакладу, де її лікували, та ще дев’ять осіб. До другої групи увійшли чоловік, водій і кухар пацієнтки, троє медиків з іншої клініки та троє учасників команди, що збирала зразки для аналізу.

Контактних осіб розподілили за рівнем ризику та продовжують спостерігати за їхнім станом. Частина людей перебуває під наглядом у визначених закладах, інших залежно від оцінки ризику можуть скерувати на домашній карантин. Спостереження має тривати 21 день після останнього можливого контакту. NCDC також встановлює вторинні контакти — людей, з якими могли взаємодіяти первинні контактні особи.

Нігерія підтвердила завезений випадок Еболи 20 жовтня — перший у країні після спалаху 2014 року. Пацієнткою є 42-річна уродженка Уганди, яка живе в Абуджі та повернулася з відпочинку в Кампалі. За даними Африканських центрів контролю та профілактики захворювань, вона прибула до Нігерії 3 жовтня, а симптоми з’явилися через три дні.

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