Непал додав 418 місць у державних медколеджах — Kathmandu Post

У Непалі Комісія з медичної освіти збільшила на 418 кількість місць у державних медичних коледжах на наступний навчальний рік. Загалом для програм із медицини та інших наук про здоров’я виділили 9691 місце, а на інтегровані вступні іспити подалися 77 359 абітурієнтів, повідомляє Kathmandu Post.

Міністр освіти і спорту та співголова комісії Сасміт Похарел заявив, що кількість місць зросла лише в державних закладах, тоді як квоти приватних медколеджів не змінилися. За його словами, рішення має дати студентам із високими результатами можливість навчатися в державних закладах за нижчу плату. У державних медколеджах 75% місць призначені для студентів, які навчаються за стипендіями, тоді як у приватних закладах стипендії зазвичай отримують 10–20% студентів.

Нові місця для MBBS

Для програм MBBS у державних закладах додали 110 місць. Університет медичних наук імені Шахіда Дашарата Чанда в Геті, у провінції Судурпашчим, уперше отримав дозвіл на 50 місць за програмою MBBS. Ще по 30 місць додали Інституту наук про здоров’я BP Koirala в Дхарані та Непальському армійському інституту наук про здоров’я.

Комісія також додала 120 місць для програм BSc Nursing і 98 — для програм Bachelor of Medical Science. За словами спільного секретаря комісії Харі Прасада Ніраули, місця розподілили між 84 із 90 закладів, які подали форми самооцінювання для отримання дозволу на наступний навчальний рік.

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Критика щодо програми в Геті

Активіст реформи медичної освіти професор доктор Говінда KC закликав скасувати дозвіл на програму MBBS у Геті, заявивши, що заклад нібито не має необхідної інфраструктури та персоналу. Він також вимагав скасувати рішення про збільшення місць у Непальському армійському інституті наук про здоров’я. На думку KC, запуск програм без дотримання вимог до інфраструктури, кадрів і правових стандартів може погіршити якість медичної освіти.

KC заявив, що для медичної освіти в Геті має працювати лікарня щонайменше на 300 ліжок. Він також стверджує, що влада нібито намагається зарахувати ліжка сусідніх державних лікарень, аби виконати цю вимогу. Комісія зі свого боку повідомила, що розподіл місць ґрунтувався на інспекційних звітах, підготовлених експертними групами.

Вступні іспити мають розпочатися в суботу та тривати до 4 листопада. Іспит на MBBS запланований на 31 жовтня, на BDS — на 1 листопада, а на BSc Nursing — на 2 листопада. Випробування проводитимуть із 11:00 до 14:00 у визначених центрах. Їх проводять приблизно на місяць пізніше, ніж передбачав академічний календар.

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