Непал планує провести у грудні дослідження мікронутрієнтів — Kathmandu Post

У Непалі в грудні планують провести загальнонаціональне дослідження, яке має оцінити забезпеченість населення вітаміном A, залізом, фолієвою кислотою та йодом, а також поширеність анемії. Дослідження розпочнуть через шість тижнів після кампанії з надання дітям вітаміну A та препаратів проти гельмінтів, повідомляє Kathmandu Post.

Кампанія запланована на 3 і 4 листопада. Вітамін A мають отримати близько 2,1 млн дітей віком від шести до 59 місяців, а приблизно 1,9 млн дітей віком від одного до п’яти років також отримають протигельмінтні таблетки. Для її проведення по країні залучили близько 54 тисяч волонтерок громадського здоров’я.

Фінансування та цілі дослідження

Раніше посадовці розглядали можливість перенести регулярну кампанію до березня наступного року, аби оцінити поширеність дефіциту вітаміну A без попереднього приймання добавок. Однак експертні групи, зокрема за участю Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНІСЕФ, порадили не відкладати програму, оскільки харчовий стан дітей не повинен погіршуватися заради дослідження.

Попереднє національне дослідження мікронутрієнтів у Непалі проводили 2016 року за фінансової підтримки США. Такі дослідження зазвичай проводять раз на десять років. Нове дослідження спершу планували на травень—червень, однак його призупинили на невизначений термін після замороження адміністрацією Дональда Трампа американської допомоги в усьому світі.

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За даними посадовців, Вашингтон за ініціативою посольства США в Непалі вирішив надати ЮНІСЕФ 3,5 млн доларів на проведення дослідження. Центри з контролю та профілактики захворювань США мають надати технічну допомогу. Звіт може вплинути на подальшу національну політику харчування.

Перегляд політики щодо йодованої солі

За словами посадовців, результати дослідження можуть використати для перегляду програм масового надання вітаміну A, цільового розподілу мікронутрієнтних порошків, йодування солі та заохочення різноманітнішого раціону. Після отримання звіту влада також має вирішити, чи варто знижувати вміст йоду в солі.

Непальська Salt Trading Corporation додає до солі йод у концентрації 50 частин на мільйон, тоді як ВООЗ рекомендує від 15 до 40 частин на мільйон. Дослідження 2016 року засвідчило, що 68% населення країни споживають йод у кількості, яка значно перевищує рекомендований рівень. Лікарі підозрюють, що високий уміст йоду в солі може бути одним із чинників поширення захворювань щитоподібної залози та гіпертонії.

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