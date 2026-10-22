Нігерія підтвердила завезений випадок Еболи, ВООЗ закликала готуватися — TimesLIVE

У Нігерії підтвердили завезений випадок вірусної хвороби Ебола, спричиненої вірусом Бундібуґйо. Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни посилити готовність до можливого поширення інфекції: підтримувати системи епіднагляду, забезпечити безпечне тестування підозрілих випадків у лабораторіях і тримати в готовності групи швидкого реагування.

Пацієнтка перебуває в ізоляції

Як повідомляє TimesLIVE, випадок виявили на Федеральній столичній території Нігерії, де розташована Абуджа. Федеральне міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення країни заявило, що пацієнтка нещодавно подорожувала до Уганди.

Симптоми у жінки почалися 7 жовтня — через чотири дні після прибуття до Нігерії. 11 жовтня вона звернулася до приватного медичного закладу в Абуджі, а 20 жовтня лабораторні аналізи підтвердили вірус Бундібуґйо. Пацієнтка ізольована та отримує медичну допомогу.

ВООЗ повідомила, що фахівці з’ясовують імовірне джерело інфікування та відтворюють повну історію подорожей і можливих контактів жінки. Нігерійські органи охорони здоров’я ідентифікували 44 контакти, за якими ведуть спостереження, та продовжують пошук інших людей, які могли зазнати впливу вірусу.

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ВООЗ радить не обмежувати поїздки

ВООЗ разом із місцевою владою та партнерами посилює розслідування випадку, відстеження контактів, заходи з профілактики й контролю інфекцій, а також постачання засобів індивідуального захисту для медиків. Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань активував систему управління інцидентами для координації реагування.

Організація також рекомендувала державам посилити контроль у пунктах в’їзду, підготувати плани реагування та забезпечити готовність як державних, так і приватних медичних закладів. Водночас ВООЗ не радить запроваджувати обмеження на поїздки чи торгівлю з країнами, яких стосується спалах.

Нігерія стала п’ятою країною, де виявили вірус після оголошення 15 травня спалаху в Демократичній Республіці Конго. ВООЗ також зазначила, що Кенія останніми тижнями повідомила про дев’ять випадків, пов’язаних із завезеним випадком інфекції.

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