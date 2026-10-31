Нігерія повідомила про два підозрювані випадки Еболи — Premium Times Nigeria

Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань повідомив про два підозрювані випадки хвороби, спричиненої вірусом Ебола, на північному сході країни. Про це з посиланням на оновлення відомства в соцмережі X пише Premium Times Nigeria.

Пацієнтів ізолювали

Обох людей ізолювали. Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань також проводить виявлення й облік осіб, які могли контактувати з ними.

Відомство повідомило, що триває лабораторне тестування. Статус підозрюваного випадку не означає, що людина має Еболу: остаточне підтвердження залежить від результатів тестування.

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Перший підтверджений випадок

Повідомлення про нові підозрювані випадки з'явилося через 11 днів після того, як Нігерія підтвердила перший випадок Еболи в межах нинішнього регіонального спалаху. Еболу в тому випадку спричинив вірус Бундібуджіо.

Центр закликав жителів країни дотримуватися належної гігієни рук, посилити санітарні заходи та виконувати рекомендації органів громадського здоров'я.

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