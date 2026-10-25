Нігерія розширила меддекларації для мандрівників через Еболу — Premium Times Nigeria

Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань (NCDC) розширив вимогу щодо подання медичних декларацій для міжнародних мандрівників після підтвердження випадку Еболи у Федеральній столичній території країни. Про рішення на брифінгу в Абуджі повідомив генеральний директор NCDC Джиде Ідріс, передає Premium Times Nigeria.

Повернення ширших вимог

Раніше вимога щодо медичних декларацій поширювалася на всіх міжнародних пасажирів, однак згодом її обмежили мандрівниками з окремих країн, пов’язаних зі спалахом Еболи. Серед них були Демократична Республіка Конго та Уганда. Після підтвердження випадку в Нігерії це обмеження скасували.

NCDC надіслав рекомендації Федеральному управлінню аеропортів Нігерії та Нігерійському управлінню цивільної авіації. Подальші інструкції мають визначити порядок виконання заходів у співпраці з авіакомпаніями.

Контроль в аеропортах і відстеження контактів

За словами Ідріса, підготовчі заходи були зосереджені у п’яти міжнародних аеропортах — у Лагосі, Абуджі, Енугу, Кано та Порт-Харкорті. Служба портового санітарного контролю співпрацює з авіаційними працівниками, імміграційними та митними службами для посилення готовності й перевірок у пунктах в’їзду. На сухопутних кордонах до цих заходів також залучені імміграційні й митні посадовці.

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У Лагосі роботу служби ускладнює будівництво в аеропорту. NCDC планує обговорити ці питання з авіаційними відомствами. Ідріс також наголосив, що доступ до зон обмеженого режиму має відповідати встановленим процедурам безпеки.

Випадок Еболи, спричинений вірусом Бундібуґйо, підтвердили 20 жовтня. За даними NCDC, пацієнткою стала 42-річна громадянка Уганди, яка прибула до Нігерії 3 жовтня, а симптоми в неї з’явилися 6 жовтня.

Медики виявили 53 первинні контакти: 44 людини, пов’язані з медзакладом, де лікували пацієнтку, а також дев’ять додаткових контактів. До останніх належать, зокрема, члени її домогосподарства, люди, які надавали їй допомогу в іншому закладі, та учасники команди Федеральної столичної території, що відбирали зразки. Контакти відстежують протягом 21 дня — максимального інкубаційного періоду Еболи.

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