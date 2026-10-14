Нігерія виділила ₦40,7 млрд на первинну медицину — Premium Times Nigeria

Уряд Нігерії схвалив виділення 40,7 млрд найр на надання первинної медичної допомоги у 36 штатах і Федеральній столичній території. Кошти спрямують через Фонд базового медичного забезпечення (BHCPF), а кількість медичних закладів, що отримуватимуть фінансування, планують збільшити на 5 тисяч — до понад 13 тисяч.

Про рішення в Абуджі повідомив координуючий міністр охорони здоров’я та соціального добробуту Мухаммад Пате за підсумками 16-го засідання міністерського наглядового комітету фонду, пише Premium Times Nigeria. За його словами, 40,7 млрд найр є квартальним внеском федерального уряду з Консолідованого фонду доходів.

Відбір медичних закладів

Додаткові 5 тисяч закладів обиратимуть з урахуванням рівня захворюваності, чисельності населення та віддаленості людей від медичних послуг. Пате зазначив, що зростання державних доходів майже подвоїло щомісячні виплати до фонду та обсяги коштів, які спрямовують штатам.

Водночас він наголосив, що федеральне фінансування не має замінювати видатки штатів і місцевих органів влади. Міністр закликав їх збільшувати фінансування охорони здоров’я, освіти та інших соціальних послуг.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Працівники та медичне страхування

Заощадження, отримані через Національне агентство розвитку первинної медико-санітарної допомоги, планують використати для набору медпрацівників первинної ланки. Федеральний уряд має підтримувати їх протягом трьох років, після чого штати повинні взяти на себе працевлаштування персоналу та поступово наймати нових фахівців.

Державний міністр охорони здоров’я та соціального добробуту Ізіак Салако повідомив, що влада також обговорила спільні закупівлі ліків і медичних товарів, щоб отримувати вигідніші ціни для закладів первинної допомоги. Окремо ухвалено включити ув’язнених до фонду медичного страхування для вразливих груп: базове медичне покриття може поширитися приблизно на 90 тисяч ув’язнених по країні.

На засіданні також розглядали заходи реагування на спалахи лихоманки Ласса, холери та дифтерії. Пате заявив, що смертність від лихоманки Ласса залишається проблемою, а батькам варто вакцинувати дітей від дифтерії.

Читай нас у