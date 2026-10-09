Нікотинамід рибозид не сповільнив прогресування ранньої хвороби Паркінсона — News-Medical

У Норвегії клінічне випробування NOPARK за участі 410 людей із ранньою хворобою Паркінсона не підтвердило користі нікотинаміду рибозиду (NR) для сповільнення прогресування захворювання. Результати дослідження, опубліковані в JAMA, повідомляє News-Medical.

Дослідження координували Університетська лікарня Гокеланда та Університет Бергена. Учасників у 11 норвезьких центрах випадково розподілили на дві групи: одна протягом року отримувала 500 мг NR двічі на день, інша — плацебо. Ані учасники, ані дослідницькі команди не знали, хто саме отримує препарат.

Результати за шкалою симптомів

Основним критерієм була зміна показника за шкалою MDS-UPDRS, яка оцінює симптоми та функціонування людей із хворобою Паркінсона: вищий бал означає вираженіші симптоми. Через 52 тижні показник у групі NR зріс у середньому на 2,45 бала, тоді як у групі плацебо майже не змінився.

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Скоригована різниця між групами становила 2,72 бала на користь плацебо. Вона була статистично значущою, однак залишалася меншою за поріг, який зазвичай вважають клінічно важливим. У середньому результати учасників, які приймали NR, були дещо гіршими, ніж у групі плацебо.

Вплив на дофамінову систему

Візуалізація мозку не показала, що NR сповільнював або прискорював зміни в дофаміновій системі. Частота небажаних явищ у двох групах була подібною.

Керівник дослідження, професор Харалампос Цзуліс, зазначив, що NR впливав на метаболізм NAD, але це не спричинило клінічного поліпшення. Дослідники не рекомендують людям із хворобою Паркінсона вживати NR або інші добавки для підвищення рівня NAD поза межами контрольованих клінічних досліджень.

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