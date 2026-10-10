Низьку щільність кісток пов’язали з ознаками швидшого старіння мозку — ScienceAlert

Дослідники з Університету Джонса Гопкінса у США виявили зв’язок між нижчою мінеральною щільністю кісток хребта та змінами білої речовини мозку, а також швидшим погіршенням результатів когнітивних тестів. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Radiology, повідомляє ScienceAlert.

Дані 715 учасників

Науковці проаналізували дані 715 учасників тривалого дослідницького проєкту у сфері здоров’я. Учасники проходили комп’ютерну томографію грудної клітки та тести на мислення і пам’ять. Через кілька років їм також зробили сканування головного мозку й повторно оцінили когнітивні функції.

Щоб визначити мінеральну щільність кісток на КТ-знімках, команда застосувала спеціально розроблений алгоритм штучного інтелекту. Нижчі показники щільності хребців були пов’язані з більшою кількістю гіперінтенсивностей білої речовини в окремих ділянках мозку. Такі світлі ділянки на знімках можуть вказувати на пошкодження мозкової тканини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Не доказ причинного зв’язку

Також нижчу щільність кісток пов’язали з показниками фракційної анізотропії білої речовини — індикатором її структурного стану. Ділянки, де зафіксували ці ознаки, раніше пов’язували з виконавчими функціями, робочою пам’яттю та увагою. У людей із нижчою щільністю кісток також швидше знижувалися результати тестів на мислення.

Автори наголошують, що дослідження не доводить, ніби ослаблення кісток спричиняє когнітивний спад. На їхню думку, обидва процеси можуть бути пов’язані зі спільними метаболічними чинниками старіння, зокрема інсулінорезистентністю, дисліпідемією та менопаузальними змінами. Дослідники зазначили, що КТ грудної клітки потенційно може допомогти оцінювати ризик зниження когнітивних функцій, однак для таких прогнозів потрібні подальші дослідження.

Читай нас у