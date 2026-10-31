Норрин запобіг втраті зору в щурів із діабетом — News-Medical

Дослідники Мічиганського університету у США встановили, що ін’єкції молекули норрину запобігали втраті зору у щурів, у яких розвинувся діабет. Як повідомляє News-Medical, після розвитку діабету в тварин знижувався рівень норрину, що супроводжувалося погіршенням зору.

Захист сітківки

Після ін’єкцій норрину дослідники змогли запобігти втраті зору в діабетичних щурів. Лікування також зменшувало втрату нервових клітин, залучених до зору, та запобігало загибелі клітин сітківки і запаленню як на ранніх, так і на пізніх стадіях діабету.

Початок лікування норрином уже після появи порушень зору запобігав його подальшому погіршенню у тварин. Дослідницька група також виявила низку генів, на які впливало лікування, і продовжує вивчати їхню роль у відновленні бар’єрної функції кровоносних судин.

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Обмеження наявних методів

Діабетична ретинопатія виникає через ураження кровоносних судин сітківки — світлочутливої тканини в задній частині ока. За недостатнього контролю діабету це ускладнення може призвести до сліпоти. Сучасне лікування часто спрямоване на судинний ендотеліальний фактор росту VEGF, надлишок якого сприяє появі патологічних негерметичних кровоносних судин у сітківці.

Препарати проти VEGF потребують кількох ін’єкцій і не забезпечують повного контролю захворювання приблизно у половини пацієнтів, які проходять таке лікування. У попередніх дослідженнях ця ж група показала, що норрин може нівелювати вплив VEGF на бар’єр кровоносних судин у клітинах.

За даними джерела, робота лабораторії Девіда Антонетті сприяла визначенню мішеней для нового підходу до лікування діабетичної ретинопатії та розробленню EyeBio і Merck клінічних випробувань препаратів, що можуть підвищувати активність клітинних рецепторів, які реагують на норрин. Усі описані результати отримали в дослідах на щурах.

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