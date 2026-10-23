Норвезьке дослідження показало, що порушення ліпідного профілю та підвищений систолічний артеріальний тиск можуть пояснювати частину зв’язку між діабетом і вищою частотою першого інфаркту. Про результати роботи, опублікованої в European Heart Journal Open, повідомляє News-Medical.

Науковці проаналізували дані 42 907 учасників популяційного Tromsø Study у Норвегії віком від 35 до 104 років. Дані збирали у 1979–2016 роках, а випадки інфаркту відстежували до кінця 2019 року. За цей час новий інфаркт стався у 3942 учасників, зокрема у 357 людей із діабетом.

Відмінності між жінками й чоловіками

Після коригування за віком і роком народження діабет був пов’язаний із вищою частотою інфаркту: відношення показників захворюваності становило 2,26 у жінок і 1,84 у чоловіків порівняно з людьми без діабету відповідної статі. Водночас різниця між статями не була статистично значущою.

Після одночасного врахування традиційних чинників ризику ішемічної хвороби серця показники майже зрівнялися: 1,72 у жінок і 1,67 у чоловіків. Сукупне коригування послабило зв’язок між діабетом та інфарктом на 33,6% у жінок і на 15,9% у чоловіків.

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Найбільший внесок в обох групах мав показник співвідношення тригліцеридів до холестерину ліпопротеїнів високої щільності. За більшістю вікових груп чоловіки з діабетом мали найвищий абсолютний ризик інфаркту. Автори наголосили, що результати описують відносні ризики, а не однакову абсолютну частоту інфарктів у жінок і чоловіків.

Зміни до встановлення діагнозу

Несприятливі показники ліпідів і підвищення систолічного тиску фіксували ще до встановлення діагнозу діабету. У жінок, які згодом перенесли інфаркт, систолічний тиск був вищим ще до появи діабету та продовжував зростати після цього. Індекс маси тіла в обох статей зростав до рівня ожиріння приблизно за 5–10 років до діагнозу, а згодом знижувався.

Робота має спостережний характер і не доводить причинно-наслідкових зв’язків. Автори також не розрізняли діабет першого й другого типів, а в частини учасників вік початку хвороби міг бути визначений неточно.

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