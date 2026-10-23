У Норвегії дослідження за участю 92 551 доношеної дитини показало, що малий розмір для гестаційного віку пов’язаний із дещо нижчими результатами тестів із математики та читання у 5–9 класах. Водночас відмінності, пов’язані з народженням на 37-му тижні вагітності, переважно зменшувалися до приблизно п’ятирічного віку.

Про результати роботи, опублікованої в American Journal of Obstetrics & Gynecology, повідомляє News-Medical. Дослідники використали дані норвезької когорти Mother, Father and Child Cohort, поєднавши їх із медичним реєстром народжень та результатами національних стандартизованих тестів.

Розмір для гестаційного віку та результати тестів

Автори порівнювали термін гестації від 37 до 41 тижня та розмір плода, який визначали за вагою при народженні з урахуванням терміну вагітності й статі дитини. Малими для гестаційного віку вважали дітей із показником нижче 10-го перцентиля, відповідного розміру — від 10-го до 90-го перцентиля, великими — вище 90-го перцентиля.

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Діти, які народилися малими для свого гестаційного віку, стабільно мали нижчі результати з математики й читання у 5–9 класах. За математичними тестами їхні бали були приблизно на 1,8–2,3 нижчими, ніж у дітей із відповідним розміром для гестаційного віку, за стандартизованою шкалою із середнім значенням 50. Для дівчат цей зв’язок із результатами з математики був виразнішим, ніж для хлопців.

Зв’язок із терміном пологів слабшав із віком

Порівняно з дітьми, народженими на 41-му тижні, народжені на 37-му тижні мали нижчі показники мовленнєвого розвитку у віці від шести місяців до трьох років та моторного розвитку від шести місяців до п’яти років. Проте ці відмінності слабшали з віком і до приблизно п’яти років були мінімальними.

У підлітковому віці термін гестації майже не був пов’язаний із результатами тестів. Винятком став невеликий негативний зв’язок між народженням на 37-му тижні та результатом тесту з англійської мови у п’ятому класі. Автори наголосили, що дослідження має спостережний характер і не дозволяє робити висновки про причинно-наслідковий зв’язок. Серед обмежень вони назвали вибуття частини учасників із подальших спостережень та використання ваги при народженні як показника розміру плода.

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