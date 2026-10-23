Novartis повідомила про зниження рецидивів РС у дослідженнях III фази — STAT News

Компанія Novartis представила в Торонто результати двох досліджень III фази препарату ремібрутиніб для людей із рецидивною формою розсіяного склерозу. У випробуваннях препарат зменшив річну частоту рецидивів на 35,2% та 31,2% порівняно зі схваленим препаратом Aubagio компанії Sanofi, повідомляє STAT News.

Результати REMODEL-1 і REMODEL-2

Ремібрутиніб оцінювали у дослідженнях REMODEL-1 і REMODEL-2 за участю людей із рецидивною формою розсіяного склерозу. Представляючи дані на конференції з розсіяного склерозу, невролог Фрайбурзького університету Гайнц Віндль сказав, що такий показник відповідає приблизно одному рецидиву за 13 років.

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Порівняння з препаратом Roche

Експериментальний препарат фенебрутиніб компанії Roche у власних ключових дослідженнях знизив частоту рецидивів більш ніж на 50% порівняно з Aubagio. За даними видання, ремібрутиніб поступився препарату Roche за цим показником, однак мав сприятливіший профіль безпеки. Це може допомогти препарату Novartis конкурувати на ринку, зазначає STAT News.

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