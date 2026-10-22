Нові антикоагулянти пов’язали з меншим ризиком інсульту й смерті — News-Medical

Нове спостережне дослідження за участю людей із фібриляцією передсердь та перенесеним внутрішньочерепним крововиливом показало зв’язок застосування новіших антикоагулянтів із нижчим ризиком ішемічного інсульту та смерті. Водночас для цих препаратів не виявили підвищеного ризику нового крововиливу в мозок, повідомляє News-Medical.

Результати спостереження

До дослідження, опублікованого 21 жовтня 2026 року в журналі Neurology, увійшли 1502 людини із середнім віком 78 років. Усі учасники мали фібриляцію передсердь, а внутрішньочерепний крововилив у них стався щонайменше за чотири місяці до встановлення цього діагнозу. За пацієнтами спостерігали до двох років.

Нові прямі пероральні антикоагулянти — апіксабан, ривароксабан, едоксабан і дабігатран — отримували 15% учасників. Ще 29% приймали варфарин, а 56% не отримували антикоагулянтів. Упродовж дослідження ішемічний інсульт перенесли 57 людей, нові крововиливи в мозок сталися у 45, а 257 учасників померли.

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Порівняння препаратів

Після коригування з урахуванням віку, високого рівня холестерину та артеріальної гіпертензії дослідники встановили, що протягом року після діагнозу фібриляції передсердь ішемічний інсульт стався менш ніж у 1% пацієнтів, які приймали нові антикоагулянти. У групі варфарину цей показник становив 2%, а серед тих, хто не приймав антикоагулянтів, — 4%.

Новий внутрішньочерепний крововилив зафіксували у 1% учасників, які приймали нові препарати, у 3% пацієнтів на варфарині та у 2% людей без антикоагулянтної терапії. Від причин, не пов’язаних з інсультом, упродовж першого року померли 5% учасників у групі нових препаратів, 9% у групі варфарину та 15% серед тих, хто не отримував антикоагулянтів.

Порівняно з неприйманням антикоагулянтів, використання нових препаратів було пов’язане зі зниженням ризику ішемічного інсульту на 83% та ризику смерті на 80%. Варфарин пов’язали зі зниженням ризику ішемічного інсульту на 51% і смерті на 40%, але також із підвищенням ризику крововиливу в мозок на 85%. Автори наголошують: через спостережний характер роботи вона вказує на зв’язок, а не доводить, що препарати безпосередньо спричинили виявлені відмінності. Також результати не стосуються людей, які перенесли інсульт або померли в перші три місяці після встановлення діагнозу фібриляції передсердь.

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