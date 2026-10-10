Дослідники розробили спосіб кріоконсервації еритроцитів мишей із використанням фрагмента білка тихоходок і цукру трегалози. Після заморожування та розморожування до 89% оброблених новим методом клітин повністю відновилися, тоді як при заморожуванні з гліцеролом цей показник становив близько 82%, повідомляє News-Medical.

Альтернатива гліцеролу

Еритроцити заморожують для тривалого зберігання, зокрема рідкісних груп крові. Зазвичай для запобігання утворенню кристалів льоду використовують гліцерол, однак перед переливанням його потрібно видаляти, а цей процес може пошкоджувати клітини.

Учені досліджували білки CAHS, які допомагають тихоходкам, або водяним ведмедикам, виживати за екстремальних умов, зокрема під час заморожування та зневоднення. Замість повнорозмірного білка команда використала його фрагмент, що забезпечував захисний ефект, і поєднала його з трегалозою — цукром, який стабілізує клітинні мембрани та білки.

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Випробування на мишах

За низької температури та подальшого заморожування в рідкому азоті комбінація фрагмента CAHS і трегалози змінювала процеси утворення та танення льоду, захищаючи клітини від ушкоджень. Після розморожування компоненти можна було видалити центрифугуванням.

Результати дослідження опублікували в журналі ACS Applied Materials & Interfaces. Автори також перевірили біосумісність заморожених, розморожених і промитих клітин. Переливання такої кріоконсервованої крові мишам з анемією суттєво підвищило кількість еритроцитів і рівень гемоглобіну без запальної реакції. Дослідники сподіваються, що підхід допоможе створити ефективніші методи кріоконсервації та захисні стратегії для крові, здатної функціонувати за кімнатної температури.

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