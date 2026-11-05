NT Health заборонила смарт-окуляри в клініках — ABC News Australia

Департамент охорони здоров’я Північної Території Австралії заборонив працівникам використовувати смарт-окуляри в усіх клінічних закладах без прямого погодження відомства. Рішення ухвалили в межах внутрішнього перегляду політики конфіденційності після витоку даних у лікарні Royal Darwin, повідомляє ABC News.

Обмеження для пристроїв із записом

Генеральна директорка NT Health Сьюзен Боуден у листі до співробітників заявила, що робоча група визначила носимі пристрої, здатні вести запис, зокрема смарт-окуляри, як підвищений ризик для приватності та конфіденційності пацієнтів.

Особисті носимі пристрої з функцією запису не можна використовувати для записування, фотографування, трансляцій або іншого фіксування пацієнтів, клінічних взаємодій чи захищеної інформації в медичних закладах. Боуден зазначила, що технології можуть поліпшувати догляд за пацієнтами, однак згода пацієнта має бути пріоритетом.

Смарт-окуляри або подібні пристрої можна застосовувати лише за прямого схвалення NT Health для обґрунтованої клінічної, терапевтичної, комунікаційної, пов’язаної з доступністю, безпекової чи операційної мети. Таке використання також має відповідати вимогам щодо згоди пацієнта, приватності, безпеки та управління записами.

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Витік даних пацієнток

Перегляд політик розпочали після того, як медична спостерігачка докторка Неда Могарехабед, яка перебувала в Royal Darwin Hospital протягом трьох днів, опублікувала в Instagram фото та відео з конфіденційною медичною інформацією 12 вагітних пацієнток. Матеріали були доступні її 28 тисячам підписників.

У матеріалі не стверджується, що Могарехабед використовувала смарт-окуляри під час перебування в лікарні. Минулого тижня міністр охорони здоров’я Північної Території Стів Еджінгтон повідомив про призупинення програми медичного спостереження, учасницею якої була лікарка. Він також передав справу на розгляд Комісару з інформації Північної Території та поліції Північної Території.

Віцепрезидентка відділення Австралійської медичної асоціації в Північній Території Дейна Данкан підтримала рішення NT Health. Вона зазначила, що нові технології слід оцінювати індивідуально: в одних випадках може бути потрібна повна заборона, а в інших — безпечна інтеграція в медичну практику.

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