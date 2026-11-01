ОАЕ запустили річну кампанію для залучення жінок до донорства крові — The National

В ОАЕ медична служба Abu Dhabi Health Services (Seha) запустила загальнонаціональну річну кампанію, покликану залучити більше жінок до добровільного донорства крові. Ініціатива має підвищити обізнаність про роль донорства у забезпеченні лікарень запасами крові для переливань та невідкладної допомоги, повідомляє The National.

Внесок жінок-донорок

За даними Seha, від 2020 року до реєстру донорів увійшли 8 599 громадянок ОАЕ. Вони здійснили 4 022 донації, що допомогли поповнити запаси для переливань крові та екстреної медичної допомоги.

У Seha зазначили, що різноманітна база донорів допомагає уникати критичного дефіциту запасів крові під час надзвичайних ситуацій і сезонних спадів. Кров потрібна пацієнтам різних груп, зокрема жінкам з ускладненнями під час пологів.

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Заходи протягом року

Кампанія Seha, яка входить до медичного оператора PureHealth, передбачає інформаційні заходи для жінок, освітню роботу, взаємодію з громадами та програми відзначення донорів. Її мета — заохотити жінок, які мають право бути донорами, регулярно долучатися до добровільного донорства.

Медична директорка Служби банку крові Seha докторка Ейман Аль-Заабі заявила, що жінки роблять важливий і дедалі більший внесок у добровільне донорство. Для здавання крові в ОАЕ донор має бути віком від 18 до 65 років, важити щонайменше 50 кг, мати добрий стан здоров’я та посвідчення Emirates ID. Туристам і відвідувачам зазвичай не дозволяють бути донорами.

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