Очищення амілоїду в мозку пацієнта збіглося з меншим накопиченням тау — ScienceDaily

Дослідники Пенсильванського університету виявили в мозку пацієнта з хворобою Альцгеймера різницю між сусідніми ділянками, де лікування прибрало амілоїдні бляшки, і зонами, де вони збереглися. У ділянках із майже повним очищенням від амілоїду було мало або не було тау-клубків — іншої білкової патології, пов’язаної з ушкодженням нервових клітин та погіршенням пам’яті. Про це повідомляє ScienceDaily.

Порівняли сусідні ділянки мозку

Науковці досліджували тканини мозку чоловіка, який за життя брав участь у клінічному випробуванні адуканумабу. Коли йому було за 50 років, у нього діагностували легкі когнітивні порушення, спричинені хворобою Альцгеймера. Протягом чотирьох з половиною років він отримав 30 доз препарату, а приблизно через чотири роки після останньої дози помер. До смерті чоловік висловив бажання передати мозок для наукових досліджень.

Під час аналізу фахівці побачили неоднорідний розподіл патологічних змін. У звивинах мозку більшість амілоїдних бляшок зникла, а накопичення тау було мінімальним. Водночас у прилеглих борознах залишалися значні відкладення амілоїду. У цих зонах також виявили більше тау-клубків, запалення та дегенерацію мозкової тканини. Такий розподіл узгоджувався зі скануваннями, зробленими за життя пацієнта, які показували, що ефективність очищення амілоїду відрізнялася залежно від ділянки мозку.

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Висновки та обмеження дослідження

Автори представили результати на Міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера 2026 року, а також опублікували дослідження в журналі JAMA. Вони зазначають, що спостереження дає рідкісні дані з людського мозку про можливий зв’язок між видаленням амілоїду, обмеженням накопичення тау та уповільненням нейродегенеративних процесів.

Водночас дослідження охоплює лише одного пацієнта, тому не доводить, що саме очищення амілоїдних бляшок безпосередньо спричинило різницю в рівнях тау та пошкодженні тканин. Робота також не визначає, яку саме частку амілоїду необхідно прибрати для тривалого захисного ефекту. Дослідники планують з’ясувати, чому окремі ділянки мозку краще реагують на терапію та чи може ранній початок лікування до значного накопичення тау-клубків відтермінувати розвиток хвороби.

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