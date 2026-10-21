Очищення повітря не знизило ризик інфекцій у 110 тисячах операцій — News-Medical

Дослідження, що охопило 110 538 операцій, не виявило зниження частоти інфекцій у ділянці хірургічного втручання, післяопераційних ускладнень або смертей завдяки системам очищення та стерилізації повітря в операційних. Про результати роботи, опублікованої в журналі Anesthesiology, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Науковці впродовж кількох років тестували системи у 68 операційних. У 34 залах встановлювали активні пристрої, що фільтрували повітря та усували бактерії й інші забруднювачі. В інших операційних використовували ідентичні на вигляд і за рівнем шуму неактивні пристрої.

Кожен режим застосовували по чотири тижні, після чого системи міняли місцями. Ані пацієнти, ані клінічні команди не знали, в яких саме операційних працювали активні установки.

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Висновки авторів

Автори зазначають, що результати можуть свідчити: бактерії в повітрі не є значущим джерелом інфекцій у ділянці операції в сучасних операційних.

За словами професора Медичної школи Макговерна UTHealth Houston Даніеля Сесслера, доцільніше зосередитися на інших можливих джерелах бактерій, зокрема на шкірі пацієнта, бактеріях із кишківника та запобіганні інфекціям після операції. Він також вважає, що подальші дослідження мають оцінити такі системи у менш стерильних умовах — лікарняних палатах і відділеннях інтенсивної терапії.

Інфекції в ділянці хірургічного втручання можуть уражати шкіру, тканини, органи або імплантований матеріал, залучений під час операції. За наведеними у матеріалі даними, вони виникають приблизно у 1–3% пацієнтів після хірургічних втручань, а для окремих процедур, зокрема колоректальних, ризик вищий.

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