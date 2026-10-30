Огляд 157 публікацій про клінічні випробування засвідчив, що полівітамінні комплекси найпослідовніше підвищують у крові рівні фолатів, вітамінів B6 та B12. Водночас результати щодо інших поживних речовин і клінічних наслідків були неоднорідними, а огляд не дає змоги встановити загальну клінічну користь таких добавок, повідомляє News-Medical.

Що проаналізували дослідники

Огляд, опублікований у Journal of Dietary Supplements, охопив 103 первинні звіти про втручання та 54 пов’язані публікації, частина яких стосувалася тих самих груп учасників. Дослідники шукали англомовні рецензовані праці в базах Cochrane Library, Scopus і PubMed до 9 вересня 2026 року. До відбору включали дослідження, у яких понад 10 людей приймали полівітаміни щонайменше два тижні.

Результати щодо інших вітамінів і мінералів виявилися неоднорідними. Ефекти добавок із залізом, цинком або йодом залежали від початкового забезпечення поживними речовинами, стану здоров’я та конкретного складу продукту. Підвищення показників у крові не завжди супроводжувалося поліпшенням клінічних результатів.

Вагітність, пам’ять і серцево-судинні хвороби

В окремих випробуваннях полівітаміни пов’язували з кращими результатами вагітності та показниками когнітивних тестів. Зокрема, у дослідженні JiVitA-3 комплекс мікронутрієнтів зменшував частоту низької маси тіла при народженні та передчасних пологів порівняно із залізом і фолієвою кислотою, але не продемонстрував статистично значущого зниження смертності немовлят до шести місяців.

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Дані про когнітивні функції також були суперечливими: аналізи проєкту COSMOS фіксували користь для окремих показників пам’яті та загального пізнання, тоді як Physicians’ Health Study II не виявило загального когнітивного ефекту. Профілактика деменції полівітамінами залишається недоведеною. Великі дослідження PHS-II та COSMOS не встановили загального профілактичного впливу на серцево-судинні захворювання.

Безпека та обмеження огляду

Полівітаміни загалом добре переносилися під час вагітності, у літніх людей і після операцій. Однак препарати із цинком або залізом іноді спричиняли легкі розлади травлення. У PHS-II повідомляли про дещо частіші висипання та носові кровотечі, а в COSMOS — про збільшення випадків шлунково-кишкових кровотеч. Вітамін K може взаємодіяти з антикоагулянтами, зокрема варфарином.

Автори не оцінювали ризик систематичних похибок і достовірність доказів, а також не проводили метааналізу. Це обмежує висновки про величину та надійність можливих ефектів. Огляд фінансувався необмеженим освітнім грантом Haleon для Think Healthy Group; старший автор Тейлор Воллес повідомив про дорадчу роль у Haleon і роботу головним редактором журналу, де опубліковано дослідження.

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