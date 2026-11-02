Огляд 28 досліджень пов’язав GLP-1 зі змінами при СПКЯ — News-Medical

Дослідники Nova Southeastern University у Деві, США, в огляді 28 досліджень вказали, що агоністи рецептора глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) можуть поліпшувати окремі гормональні показники та менструальну функцію у жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ). Водночас дані про овуляцію, фертильність і настання вагітності залишаються обмеженими, повідомляє News-Medical.

Які результати виявили

Автори проаналізували роботи про гінекологічні та репродуктивні наслідки терапії агоністами рецептора GLP-1 у пацієнток зі СПКЯ. Вони переглянули 1416 записів у чотирьох базах даних, а до фінального аналізу включили 28 досліджень. Найчастіше в них вивчали ліраглутид, ексенатид і семаглутид.

Найпослідовніші зміни стосувалися лабораторних ознак гіперандрогенії — надлишкового впливу андрогенів. У низці досліджень фіксували зниження рівнів загального та вільного тестостерону, андростендіону й індексу вільних андрогенів, а також підвищення рівня глобуліну, що зв’язує статеві гормони. У деяких роботах також повідомляли про зниження лютеїнізувального гормону. Дані щодо клінічних проявів, зокрема гірсутизму й акне, були неоднорідними.

Менструальна функція та фертильність

Менструальну функцію оцінювали у 13 дослідженнях. Три з них виявили поліпшення частоти або регулярності менструацій після лікування, насамперед у жінок із суттєвим зниженням маси тіла. У двох роботах описали поліпшення характеру кровотеч і зменшення частоти аменореї, проте інші дослідження не зафіксували статистично значущих відмінностей.

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Овуляцію, фертильність і вагітність розглядали дев’ять досліджень. Підвищення частоти овуляції спостерігали передусім за поєднання агоністів рецептора GLP-1 з метформіном. У невеликому рандомізованому пілотному дослідженні за участю 28 жінок частота вагітності під час подальшого екстракорпорального запліднення була вищою після підготовчого лікування ліраглутидом у комбінації з метформіном, ніж після застосування лише метформіну.

Обмеження доказів

Майже всі включені дослідження також повідомляли про зменшення індексу маси тіла, ваги та інсулінорезистентності, а також про поліпшення контролю глюкози. Автори огляду наголосили, що наразі неможливо визначити, чи репродуктивні зміни спричинені безпосередньо препаратами, чи є наслідком схуднення та поліпшення метаболічного стану.

Висновки обмежують неоднорідність досліджень, невеликі вибірки, короткі періоди спостереження та часте оцінювання репродуктивних показників як другорядних. Огляд не аналізував безпеку препаратів під час вагітності; окремі клінічні рекомендації радять припиняти застосування агоністів рецептора GLP-1 перед запланованим зачаттям через обмежені дані про безпеку для вагітних.

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