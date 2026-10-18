Огляд 41 дослідження пов’язав забруднення повітря з глаукомою — Live Science

Огляд 41 дослідження, представлений у Лондоні, Велика Британія, на 44-му Конгресі Європейського товариства катарактальної та рефракційної хірургії, виявив зв’язок між вищим рівнем забруднення повітря та більшою імовірністю глаукоми й катаракти. Найвиразнішу асоціацію дослідники зафіксували для дрібнодисперсних частинок PM2.5, повідомляє Live Science.

Дані мільйонів людей

Огляд об’єднав результати десятків досліджень за участю мільйонів людей у Східній Азії та Великій Британії. Автори проаналізували вплив частинок PM2.5 і PM10, а також діоксиду азоту, діоксиду сірки, озону та чадного газу. У більшості робіт тривалий вплив забруднення оцінювали за його рівнем поблизу місця проживання людей — за даними державних систем моніторингу, супутникових спостережень і комп’ютерних моделей.

Люди з найвищим рівнем впливу PM2.5 мали на 70% вищі шанси на глаукому, ніж люди з найнижчим рівнем такого впливу. Підвищення експозиції PM2.5 у межах різниці між 25-м і 75-м процентилями в окремих дослідженнях пов’язували з 8% вищими шансами на глаукому та на 4% вищим ризиком катаракти.

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Не доказ причинності

Дослідження, включені до огляду, були спостережними, тому вони демонструють статистичний зв’язок, але самі по собі не доводять, що забруднення повітря спричиняє ці захворювання. Епідеміологиня з питань довкілля Нідхі Сінгх, яка не брала участі в роботі, зазначила, що зв’язок між PM2.5 і глаукомою був відносно послідовним у проаналізованих дослідженнях. Дані щодо катаракти були помірно узгодженими, але варіативнішими.

Для вікової макулярної дегенерації результати виявилися менш послідовними. Автори також не знайшли значущого зв’язку між глаукомою та діоксидом азоту чи озоном, а між катарактою та озоном. Діоксид сірки й більші частинки PM10 не продемонстрували значущих асоціацій із жодним із трьох захворювань.

Офтальмолог Ахмед Альнабіхі, співавтор огляду, припустив, що дрібні частинки можуть спричиняти окиснювальний стрес і хронічне запалення. За його словами, ці процеси потенційно здатні пошкоджувати білки кришталика, що підтримують його прозорість, а також гангліозні клітини сітківки, які передають зорову інформацію до мозку.

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