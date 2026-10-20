Наративний огляд 57 рандомізованих контрольованих досліджень за участю дорослих із цукровим діабетом 2 типу або предіабетом засвідчив: вживання сироваткового білка перед їжею може знижувати короткочасні підйоми рівня глюкози після прийому їжі. Водночас збільшення загального споживання молока та молочних продуктів не продемонструвало послідовного довгострокового поліпшення показників контролю глікемії.

Про результати огляду, опублікованого в журналі Nutrients, повідомляє News-Medical. Автори проаналізували 46 досліджень за участю людей із діабетом 2 типу та 11 — за участю людей із предіабетом. Вони оцінювали рівень глюкози натще, глікований гемоглобін HbA1c, інсулінорезистентність і реакції гормонів, пов’язаних із регуляцією глюкози після їжі.

Ефект залежить від продукту й часу

У дослідженнях тривале збільшення кількості молочних продуктів із низьким або високим вмістом жиру — до трьох і більше порцій на день — загалом не призводило до істотних змін HbA1c, глюкози натще чи індексу HOMA-IR порівняно зі звичним раціоном. Результати залежали від конкретного продукту, його складу, способу обробки, доданих компонентів і часу споживання.

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Натомість прийом 15–50 грамів сироваткового білка перед їжею в кількох випробуваннях був пов’язаний із кращим контролем рівня глюкози після їжі. В одному дослідженні за участю 15 людей із діабетом 2 типу 50 грамів сироваткового білка, які вживали за 30 хвилин до сніданку, зменшили загальну післяїжну глікемічну відповідь на 28% порівняно з водою. Одночасно зростали рівні інсуліну та інтактного глюкагоноподібного пептиду-1.

Довгострокові переваги ще не встановлені

Окремі дослідження також фіксували позитивні зміни для йогуртів, збагачених вітаміном D і кальцієм, або продуктів із бактеріальними препаратами. Однак автори зазначили, що ці ефекти можуть бути пов’язані саме з доданими речовинами, а не з молочною основою.

Більшість тривалих досліджень мали невеликі вибірки та тривали переважно від чотирьох до 24 тижнів. Тому огляд не підтверджує, що сироватковий білок забезпечує стійке довгострокове поліпшення контролю глюкози або може замінити призначене лікування й усталені підходи до харчування.

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