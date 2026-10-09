Регульовані електронні сигарети з нікотином можуть допомагати більшій кількості людей відмовитися від тютюнових сигарет, ніж нікотинозамісна терапія на кшталт пластирів і жувальної гумки. Такого висновку дійшли автори оновленого «живого» систематичного огляду Cochrane, про який повідомляє ScienceDaily.

Дані 80 клінічних випробувань

До актуальної версії огляду увійшли 80 рандомізованих контрольованих досліджень за участю 29 861 людини. Дев’ять випробувань додали під час цього оновлення. «Живий» огляд передбачає, що науковці регулярно доповнюють аналіз новими доказами.

Автори виявили докази високої достовірності: на кожні 100 людей нікотинові електронні сигарети забезпечували приблизно чотирьох додаткових людей, яким вдалося кинути курити, порівняно з нікотинозамісною терапією. Також такі пристрої дали приблизно на двох людей, які успішно відмовилися від куріння, більше на 100 учасників, ніж електронні сигарети без нікотину.

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Ризики та обмеження

Учасники, яким пропонували електронні сигарети, частіше припиняли курити, ніж люди без підтримки або з поведінковою підтримкою, зокрема індивідуальним консультуванням чи груповими програмами. Водночас дослідники менш упевнені в цьому порівнянні через можливі систематичні похибки в дизайні частини досліджень.

Автори не виявили доказів того, що застосування електронних сигарет для відмови від тютюну підвищує ризик серйозної шкоди, однак наголосили на потребі довгострокових досліджень. Висновки стосуються саме регульованих пристроїв із нікотином: неліцензовані або нерегульовані вироби, а також пристрої з іншими речовинами, зокрема THC, можуть мати інші ризики.

Науковці підкреслили, що вейпінг не є безризиковим і не обов’язково підходить кожному. ВООЗ та інші організації охорони здоров’я застерігають, що електронні сигарети наражають користувачів на дію нікотину й інших потенційно шкідливих хімічних речовин, а їхнє використання дітьми та молоддю може сприяти нікотиновій залежності.

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