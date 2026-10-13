Огляд Cochrane не дав певної відповіді щодо канабісу при безсонні — News-Medical

Огляд Cochrane не дав певних доказів того, що медичний канабіс покращує сон або денне функціонування людей із безсонням. Як повідомляє News-Medical, наявні дані є надто невизначеними, щоб робити надійні висновки про ефективність такого лікування.

Дев’ять досліджень і 537 учасників

До огляду включили дев’ять досліджень за участю 537 дорослих віком від 18 до 76 років, які проходили лікування безсоння. Більшість випробувань стосувалися людей із первинним безсонням, а не з порушеннями сну, пов’язаними з іншими захворюваннями.

У восьми дослідженнях регульовані препарати медичного канабісу порівнювали з плацебо, ще в одному — з антидепресантом амітриптиліном. У клінічних умовах такі препарати зазвичай містять контрольоване співвідношення тетрагідроканабінолу та канабідіолу і можуть випускатися у формі таблеток, спреїв або олій.

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Ефект і побічні реакції

Порівняно з плацебо медичний канабіс продемонстрував незначне або відсутнє клінічно значуще поліпшення якості та задоволеності сном, загальної тривалості сну чи денного функціонування. Учасники, які приймали медичний канабіс, частіше повідомляли про легкі небажані явища, зокрема сухість у роті та запаморочення. Водночас цей висновок ґрунтується на невеликій кількості досліджень.

Автори також зазначили, що дані про можливе поліпшення якості життя мають дуже низьку визначеність: узагальнені результати допускають як незначне погіршення, так і суттєве поліпшення. Визначеність доказів оцінили як низьку або дуже низьку через ризик систематичних похибок у дослідженнях, суперечливі результати та малі вибірки.

Обмеження наявних даних

Випробування відрізнялися за видами препаратів канабісу, що ускладнювало порівняння результатів. Найдовше дослідження тривало лише 12 тижнів, тому довгострокові наслідки застосування не встановлені. Крім того, 72,66% учасників становили жінки, а вибірки були зміщені в бік молодших людей. Через це висновки можуть бути менш застосовними до чоловіків, літніх пацієнтів і людей із супутніми захворюваннями.

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