У журналі Sexual Medicine Reviews опублікували огляд, авторка якого запропонувала модель змін у тканинах вульви після пологів. Вона має пояснити, чому біль під час сексу може зберігатися в частини жінок навіть після нормалізації гормонального фону. Про це повідомляє News-Medical.

П’ять систем відновлюються по-різному

Модель Postpartum Vulvar Tissue-State Model розробила докторка Лаура Келлі з Ronin Institute for Independent Scholarship 2.0. Огляд, опублікований 27 вересня 2026 року, узагальнює 61 наукову публікацію з репродуктивної ендокринології, біології нижніх відділів статевих шляхів, нейронауки, досліджень тазового болю та мікробіому.

Дослідниця виокремила п’ять частково незалежних систем: структуру сполучної тканини й шкіри, кровотік і передачу сигналів оксиду азоту, локальну андрогенну активність, нерви присінка піхви та сенсорну систему, а також вагінальний мікробіом. Після пологів ці системи зазнають змін, проте відновлюються не синхронно.

За моделлю, зниження рівня естрогену може сприяти стоншенню тканин, змінам мікробіому та втраті захисного домінування лактобактерій. Водночас пологові травми й запалення можуть впливати на нервову систему. Авторка припускає, що тканини, кровотік і мікробіом можуть нормалізуватися після завершення грудного вигодовування, тоді як нервова чутливість може зберігатися довше.

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Дані про поширеність болю

У матеріалі наведено дані метааналізу 2025 року, який охопив 65 досліджень: через три місяці після пологів біль під час сексу повідомляли близько 60% жінок. Понад чверть учасниць досліджень усе ще мали такий симптом через рік після пологів. Серед жінок, які годували грудьми, частота такого болю була більш ніж удвічі вищою.

Келлі поділила післяпологовий період на три етапи: гостре ремоделювання протягом перших шести тижнів, період лактації від шести тижнів до завершення грудного вигодовування та ендокринне відновлення після нього. Перші шість тижнів авторка називає періодом найбільшої вразливості та можливим вікном для профілактики.

Серед можливих підходів, які потребують подальшої перевірки, в огляді названо захист тканин, належний контроль болю після відновлення травм, ранню фізіотерапію м’язів тазового дна та узгодження темпу статевого життя з готовністю тканин. Це не клінічні рекомендації, а гіпотези для майбутніх досліджень.

Модель також передбачає, що кесарів розтин може зменшувати механічне розтягнення вульви, але не усуває гормональних змін. Авторка пропонує перевірити цю гіпотезу, зокрема доповнивши наявні набори даних тестуванням спровокованого болю в ділянці присінка піхви.

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