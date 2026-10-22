Автори оглядової статті в журналі Trends in Endocrinology & Metabolism припустили, що короткі проміжки між вагітностями можуть впливати на траєкторію біологічного старіння матерів. Як повідомляє News-Medical, якщо організм не має достатньо часу для відновлення, зміни, пов’язані з біологічним віком, потенційно можуть накопичуватися під час наступних вагітностей.

Що відомо про біологічний вік

Біологічне старіння описує зміни у клітинах, тканинах та органах незалежно від кількості прожитих років. Один з авторів роботи Джессі Поганік із Гарвардської медичної школи зазначив, що попередні дослідження вказували на тимчасове підвищення біологічного віку під час вагітності. Найвищих значень цей показник, за його словами, досягав у третьому триместрі або під час пологів.

Водночас автори наголошують, що такі короткочасні зміни не обов’язково означають біологічне ушкодження. Поганік також зауважив, що певна кількість доношених вагітностей може бути корисною для тривалості життя.

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Потрібні тривалі спостереження

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує зачекати щонайменше 24 місяці після живонародження перед наступним зачаттям, щоб знизити ризики для матері й дитини. Однак автори зазначили, що для рекомендацій, заснованих саме на показниках біологічного старіння, потрібні додаткові дослідження.

Для цього, за словами авторів, необхідно оцінювати біологічний вік жінок протягом кількох вагітностей, а потім спостерігати за ними десятиліттями. Серед інструментів для таких досліджень вони назвали вивчення патернів метилювання у зразках крові, методи візуалізації мозку та дані носимих пристроїв.

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