Огляд у 39 країнах виявив розбіжності у правилах для лікарняних раковин — News-Medical

Науковці Університету Фліндерса проаналізували рекомендації щодо проєктування раковин для миття рук у медичних закладах у 39 країнах і виявили суттєві розбіжності між ними. Як повідомляє News-Medical, огляд у Journal of Hospital Infection зіставив ці настанови з наявними науковими даними про поширення мікроорганізмів.

Авторка роботи Мікаела Тодарелло, докторантка з екологічного здоров’я Університету Фліндерса, зазначила, що обмежена кількість досліджень поки не дає змоги визначити, які конструктивні елементи найкраще знижують ризик поширення патогенів. За її словами, раковини мають забезпечувати ефективне миття рук, не створюючи додаткових можливостей для перенесення мікроорганізмів.

Ризик бризок і біоаерозолів

Мікроорганізми можуть накопичуватися в кранах і зливах. Якщо струмінь води потрапляє на забруднену поверхню, бризки можуть переносити їх на розташоване поруч обладнання та інші поверхні. Автори огляду зазначають, що конструкція раковини впливає на поширення мікроорганізмів.

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Зокрема, пласкі поверхні чаші можуть сприяти застою води та утворювати більше бризок, ніж вигнуті. Мілкі раковини пов’язують із ширшим поширенням за межі чаші дрібних крапель у повітрі, або біоаерозолів, порівняно з глибшими чашами.

Розташування зливу

Окрему увагу автори приділили положенню зливу. Якщо він розміщений безпосередньо під краном, струмінь води може вдарятися об нього та утворювати краплі й аерозолі, особливо за вищого тиску. Розташування зливу поза струменем води може зменшити розбризкування.

На поведінку бризок також можуть впливати потік води, нахил чаші, розташування та спосіб використання раковини, а також накопичення води. Дослідники наголосили на потребі в додаткових дослідженнях у реальних медичних закладах, щоб майбутні рекомендації з проєктування спиралися на переконливі докази. Професорка Гаррієт Вайлі додала, що краще інженерне проєктування може зменшити розбризкування, накопичення біоплівок і поширення забруднення.

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