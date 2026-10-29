Огляд виявив неоднозначний вплив кетонів на сон — News-Medical

Огляд досліджень, опублікований у журналі Nutrients, засвідчив, що кетонові тіла можуть впливати на фази та безперервність сну, але характер цього впливу залежить від віку, статі, метаболічного стану, харчування та добових ритмів. Автори проаналізували дані експериментів на тваринах, досліджень за участю людей і можливі біологічні механізми, повідомляє News-Medical.

Різні результати у тварин і людей

Рівень кетонових тіл — ацетоацетату, ацетону та β-гідроксибутирату — зростає під час голодування, обмеження вуглеводів, тривалих фізичних навантажень або кетогенної дієти. Водночас автори наголошують, що харчовий кетоз відрізняється від небезпечного кетоацидозу, який за тяжкого дефіциту інсуліну може виникати через значне підвищення рівня кетонових тіл.

Найвиразніші прямі дані отримали в експериментах на мишах. Введення ацетоацетату безпосередньо в мозок підвищувало повільнохвильову активність на електроенцефалограмі під час фази NREM-сну. Для β-гідроксибутирату такого ефекту не зафіксували. Ацетоацетат також зменшував вивільнення глутамату — нейромедіатора, пов’язаного зі збуджувальними сигналами в нервовій системі.

У деяких дослідженнях за участю здорових дорослих короткочасне голодування або обмеження вуглеводів пов’язували з більшою тривалістю глибокого сну та меншою тривалістю REM-сну. Однак зміна тривалості окремих фаз не означає автоматичного поліпшення загальної якості сну.

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Добавки та кетогенна дієта потребують подальшої перевірки

У тренованих велосипедистів-чоловіків приймання кетонових ефірів після тренування та перед сном пов’язували з вищою ефективністю сну, збереженням REM-сну й меншим часом неспання після засинання після інтенсивного вечірнього навантаження. Повторне вживання D-β-гідроксибутирату в окремих роботах також поліпшувало суб’єктивні показники сну, проте результати відрізнялися між дослідженнями.

Кетогенна дієта у людей з епілепсією асоціювалася зі змінами структури сну, меншою кількістю нічних епілептичних електричних розрядів і кращою якістю життя. Водночас поліпшення сну може бути непрямим наслідком контролю нападів, втрати ваги, поліпшення нічного дихання або відновлення після навантажень.

Дослідники зазначили, що нинішніх доказів недостатньо, аби вважати кетогенні втручання усталеним методом лікування безсоння. Для уточнення прямого впливу кетонових тіл потрібні більші контрольовані дослідження з об’єктивним вимірюванням фаз сну, дихання, рівня ацетоацетату та β-гідроксибутирату вночі, а також когнітивних показників наступного дня.

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