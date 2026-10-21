Уряд штату Огун у Нігерії посилив епідеміологічний нагляд і заходи готовності після того, як федеральна влада оголосила про випадок Еболи у Федеральній столичній території. Станом на 21 жовтня 2026 року в штаті не зареєстрували жодного випадку хвороби, повідомляє Premium Times.

Комісарка охорони здоров’я штату Томі Кокер заявила, що Огун перебуває у стані підвищеної готовності від березня 2026 року, коли було оголошено про Еболу в Демократичній Республіці Конго. За її словами, влада виявила 111 осіб, які прибули з країн високого ризику, контролювала їхній стан, а після завершення необхідного періоду нагляду припинила подальше спостереження.

Підготовка медичних служб

Координацією підготовки та реагування займається Центр операцій з надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я штату. Влада також провела навчання для фахівців із нагляду за захворюваннями та їхнього обліку, працівників санітарного контролю в пунктах в’їзду, медиків, просвітників і громадських інформаторів.

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У штаті адаптували національні настанови й протоколи реагування, а також посилили інформування населення та заходи з профілактики й контролю інфекцій у медичних закладах. Медичних працівників державних і приватних установ закликали оперативно виявляти та ізолювати підозрілі випадки й одразу повідомляти органи епіднагляду.

Поради жителям

Томі Кокер закликала жителів не панікувати, користуватися інформацією лише від офіційних органів охорони здоров’я та не поширювати неперевірені повідомлення. Вона зазначила, що ранні симптоми Еболи можуть нагадувати інші поширені хвороби: гарячку, сильну слабкість, втому, головний і м’язовий біль, біль у горлі, блювання, діарею та біль у животі. В окремих випадках можливі незрозумілі кровотечі або синці.

За словами комісарки, симптоми можуть з’явитися через два—21 день після контакту. Ебола передається через прямий контакт із кров’ю чи іншими біологічними рідинами людини, у якої вже з’явилися симптоми, тіла померлого від хвороби або предметів, забруднених такими рідинами. Жителям порадили регулярно мити руки, уникати контакту з біологічними рідинами й звертатися до органів охорони здоров’я у разі можливого контакту з вірусом, не чекаючи появи симптомів.

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