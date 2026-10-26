Федеральний омбудсман Австралії Іан Андерсон розкритикував алгоритм, за яким визначають обсяг державної підтримки літніх людей, що потребують догляду вдома. У 104-сторінковому звіті алгоритм, який використовується в системі Integrated Assessment Tool, назвали необґрунтованим, несправедливим і таким, що не має належного людського контролю, повідомляє The Guardian.

Рішення алгоритму не можна змінити

Інструмент Integrated Assessment Tool формує рекомендацію щодо пакета фінансування догляду на підставі даних, які вводять оцінювачі. Водночас фахівці не можуть самостійно змінити рішення алгоритму, навіть якщо вважають його клінічно неприйнятним або помилковим.

У звіті зазначено, що у відкритому доступі немає змістовного пояснення того, як алгоритм перетворює введені дані на результат. Автори звіту назвали його технологічною «чорною скринькою» та вказали, що за таких умов розумна людина не могла б бути впевненою у справедливості й послідовності системи оцінювання.

Зауваження до консультацій і контролю

Розслідування також встановило, що інформація уряду про попередні випробування та консультації створювала враження, ніби вони стосувалися нинішньої моделі інструменту та правил ухвалення рішень. За висновком омбудсмана, насправді ці заходи проводилися щодо ранніх версій системи й попереднього законодавства, а змістовних консультацій щодо чинної моделі не було.

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Окремо у звіті вказано на недоліки нагляду за постачальниками послуг з оцінювання. Відомство, відповідальне за систему, не забезпечило виконання контрактних вимог щодо контролю якості та не перевірило, чи всі оцінювачі мають обов’язкову клінічну кваліфікацію.

Заклик змінити законодавство

Андерсон заявив, що законодавство слід змінити, аби оцінювачі могли самі виправляти клінічно некоректні алгоритмічні рішення. Він також висловив сумнів, що оголошена у липні процедура перегляду, за якою оцінювачі можуть передавати помилкові рішення до Міністерства охорони здоров’я та старіння, є достатньою.

Омбудсман закликав комплексно переглянути законодавство щодо оцінювання потреб і правила, на яких ґрунтується алгоритм. У звіті також констатували, що відомство не виконало рекомендацій королівської комісії у справі Robodebt щодо прозорості автоматизованого ухвалення державних рішень.

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