Омбудсман Сінду заявив про повільний розгляд справ 64 працівників лікарні — Dawn

У Карачі, Пакистан, дисциплінарні провадження щодо 64 працівників лікарні Kulsoom Bai Valika після спалаху ВІЛ просуваються повільно. Про це повідомив омбудсман провінції Сінд доктор Мохаммад Сохаїл Раджпут під час зустрічі з журналістами в Гайдарабаді.

Як повідомляє Dawn, омбудсман висловив розчарування темпами дисциплінарного розгляду. За його словами, його офіс завершив кримінальні процедури щодо цих працівників медзакладу, яким керує Sindh Employees Social Security Institution.

170 повідомлень про випадки ВІЛ

Раджпут нагадав, що з лікарні надійшли повідомлення про 170 випадків ВІЛ. Після цього він розглядав скарги, пов’язані з цими випадками.

За словами омбудсмана, деяких інфікованих дітей соціально ізолювали або виключали зі шкіл. Він заявив, що його офіс забезпечив їм можливість продовжувати навчання.

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Раджпут також стверджує, що діти інфікувалися через повторне використання шприців у лікарні. За його словами, усі діти в одній родині мали позитивні результати тестів на ВІЛ.

Звернення щодо освіти й медицини

Омбудсман також розповів про роботу свого офісу зі скаргами жителів Сінду. За його словами, раніше установа щороку розглядала приблизно 8 тисяч звернень, а нині їхня середня кількість становить близько 25 тисяч.

Раджпут заявив, що 90% скарг розглядають упродовж 90 днів. Найбільше звернень із сільських районів провінції, за його словами, стосуються освіти та охорони здоров’я.

Він також сказав, що Liaquat University Hospital у Гайдарабаді потребує розширення та підвищення адміністративної ефективності для поліпшення медичних послуг.

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