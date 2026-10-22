Онлайн-програма знизила ризик рецидиву депресії у вагітних на 26% — News-Medical

Дослідники Університету Колорадо в Боулдері розробили безкоштовну онлайн-програму, яка в клінічному дослідженні знизила на 26% імовірність рецидиву депресії серед вагітних жінок із депресією в анамнезі. Результати опублікували 20 жовтня 2026 року в журналі The Lancet Public Health, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 500 вагітних із попереднім досвідом депресії з усіх 50 штатів США. Усі учасниці раніше приймали антидепресанти або продовжували приймати їх на момент набору до дослідження. На його початку жодна з жінок не мала клінічно діагностованої депресії.

Половина учасниць протягом 12 тижнів проходила програму Mindful Mood Balance for Moms, інша половина продовжувала отримувати звичайну допомогу. Дослідники оцінювали повернення депресії до шести місяців після пологів. У групі цифрової програми рецидив депресії траплявся на 26% рідше. За даними авторів, більшість учасниць цієї групи також відчули істотне послаблення тривожності та стресу.

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Що містить цифровий курс

Програма складається з восьми сесій і поєднує практики усвідомленості з когнітивно-поведінковими навичками. Матеріали подані у форматі аудіопрактик, відео та порад від ровесниць і фахівців. Зокрема, курс навчає розпізнавати ранні ознаки депресії, планувати дії у відповідь на них, просити підтримки та працювати із самокритикою.

Перша авторка роботи, професорка психології та нейронаук Сона Діміджян, зазначила, що програма не призначена для лікування пренатальної чи післяпологової депресії, а має дати інструменти для її профілактики. Старший автор дослідження Лі Коен додав, що курс не обов’язково має замінювати медикаментозне лікування та може застосовуватися як доповнення або альтернатива залежно від потреб і вподобань людини.

Близько трьох чвертей учасниць в обох групах продовжували приймати антидепресанти протягом дослідження. У майбутніх роботах команда планує окремо проаналізувати відмінності між тими, хто продовжив медикаментозне лікування, і тими, хто його не застосовував.

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