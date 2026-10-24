Онлайн-ресурс і коучинг підвищили ймовірність генетичного тестування — News-Medical

У штаті Мічиган, США, дослідники Онкологічного центру Рогеля при Мічиганському університеті з’ясували, що онлайн-ресурс і телефонний коучинг можуть сприяти зверненню людей по генетичне тестування на спадкову схильність до раку. Учасники, які отримали одну з цих програм, частіше проходили тестування або повідомляли про намір звернутися по нього, ніж учасники групи звичайної медичної допомоги, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У рандомізованому дослідженні Michigan Genetic Hereditary Testing, або MiGHT, взяли участь 793 дорослих жителі Мічигану. Усі вони відповідали клінічним критеріям для генетичного оцінювання через власну або сімейну історію онкологічних захворювань.

Учасників випадково розподілили на три групи: телефонний медичний коучинг, самостійне використання цифрового інструменту або звичайна медична допомога. Обидва формати втручання містили інформацію про генетику та елементи мотиваційного інтерв’ювання.

Через шість місяців генетичне тестування пройшли 5% учасників, а за рік — 10%. Результати дослідження опублікували в журналі JAMA Network Open.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бар’єри для тестування

За даними авторів, приблизно 10% випадків раку пов’язані зі спадковими генетичними варіантами. Водночас тестування проходить лише приблизно один із 15 пацієнтів з онкологічним захворюванням, які мають для нього показання.

Серед перешкод дослідники назвали доступ до послуг, вартість, побоювання щодо конфіденційності та страх. Автори зазначили, що навіть поінформовані люди, які хочуть пройти тестування, можуть не записатися на прийом або не обговорити це з лікарем.

Людям, у яких виявляють генетичний варіант, пов’язаний із підвищеним ризиком раку, можуть запропонувати спеціалізований скринінг, спостереження або заходи профілактики. Для пацієнтів із уже діагностованим раком результати такого тестування можуть допомогти у виборі лікування.

Читай нас у