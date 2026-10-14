Опіоїди під час вагітності пов’язали з госпіталізаціями дітей — News-Medical

У Південній Кореї дослідження майже 3 млн дітей виявило: діти, чиї матері отримували рецепти на опіоїди під час вагітності, частіше потрапляли до лікарень у дитинстві. Про результати роботи, опублікованої 13 жовтня в журналі PLOS Medicine, повідомляє News-Medical.

Дані майже 3 млн дітей

Науковці проаналізували загальнонаціональні дані медичного страхування матерів і дітей у Південній Кореї. До когорти увійшли 2 928 186 дітей, народжених у 2010–2017 роках, за якими спостерігали до 14 років. Впливом опіоїдів до народження вважали випадки, коли мати отримала два або більше рецептів на такі препарати протягом вагітності.

Частота госпіталізацій у дітей із такою пренатальною експозицією була на 28% вищою, ніж у дітей без неї: скориговане співвідношення показників становило 1,28 із 95-відсотковим довірчим інтервалом 1,28–1,29. Порівняння братів і сестер із однієї родини також показало вищий показник госпіталізацій, але різниця була меншою — 8%.

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Зв’язок був сильнішим у ранньому віці

Автори зафіксували залежність між дозою препаратів і частотою госпіталізацій: для низьких доз скоригований показник становив 1,19, для високих — 1,40. Підвищені показники охоплювали госпіталізації через інфекції, хвороби органів дихання, травної та сечостатевої систем. Найсильніше цей зв’язок проявлявся до п’ятирічного віку, а найвиразніше — в перший рік життя.

Дослідники наголосили, що результати не означають, ніби опіоїди не слід призначати вагітним за медичної потреби. Водночас вони зазначили, що такі ліки варто застосовувати в найнижчій ефективній дозі та протягом найкоротшого необхідного часу. Автори також застерегли, що аналіз базувався на електронних медичних записах, які не підтверджують фактичне вживання препаратів, а спільні для родин чинники могли частково пояснювати виявлений зв’язок.

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