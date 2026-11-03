Опитування 50 тисяч людей виявило нижчий добробут молоді — News-Medical

Масштабне опитування 50 тисяч людей у 92 країнах показало, що нижчі оцінки психічного здоров’я та добробуту частіше давали молоді респонденти. Як повідомляє News-Medical, глобальні показники знижувалися через відповіді молодших учасників, які повідомляли про нижчу життєву енергію, емоційну стабільність і психологічну стійкість. Водночас у старших учасників дослідники виявили позитивніші результати.

Як проводили дослідження

Анкетування переважно відбувалося онлайн. Учасникам поставили 10 запитань про психічне здоров’я, зокрема про відчуття компетентності, оптимізм, самооцінку, позитивні емоції, залученість і життєву енергію. Також дослідники оцінювали поширені психічні розлади, зокрема стрес, депресію та тривожність, а ще загальну задоволеність життям.

Автори роботи з Колумбійського університету збирали демографічні дані про вік, стать, матеріальний стан, зайнятість та інші характеристики респондентів. Результати опубліковано в журналі Social Indicators Research у дослідженні «Global mental wealth: A multidimensional analysis of social, financial, and emotional well-being in 92 countries».

Доходи, освіта і формат роботи

Працевлаштовані люди та учасники з вищими доходами загалом демонстрували кращі показники психічного здоров’я і добробуту. Дослідники не встановили порогу доходу, після якого цей зв’язок зникає: більше ресурсів було пов’язано з вищими оцінками.

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У багатьох країнах нижчі показники мали учасники з повною загальною середньою освітою або нижчим рівнем освіти. Кожен наступний освітній рівень асоціювався з вищими оцінками психічного здоров’я та добробуту. Вищі результати також частіше фіксували серед людей, які не жили самі: більші домогосподарства повідомляли про кращі показники. Працівники з гібридним форматом роботи оцінювали свій стан вище, ніж ті, хто працював лише дистанційно.

Оцінка власного життя

Найвищі оцінки респонденти дали стосункам, відчуттю сенсу, компетентності, залученості та самооцінці. Автори припускають, що це може вказувати на розрив між відносно позитивним сприйняттям особистих обставин і негативною оцінкою зовнішніх чинників, зокрема політичної та економічної нестабільності, які можуть посилювати страх, стрес і вигорання.

Дослідники застерегли від прямого порівняння оцінок між країнами. На відповіді, за їхніми словами, могло впливати усвідомлення учасниками глобального характеру дослідження та прагнення представити свою країну в позитивному світлі. Автори також припускають, що частина молодих людей могла долучитися через відчуття ігнорування проблем психічного здоров’я, а серед найстарших учасників могли переважати люди з вищою соціальною залученістю та життєвою енергією. Водночас, на думку авторів, ці чинники не пояснюють усіх виявлених відмінностей у великій вибірці.

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