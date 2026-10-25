Опитування: люди з психозом могли скоїти третину вбивств у Вікторії — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії люди з психотичними розладами, за оцінкою судових психіатрів, могли скоїти 43 із приблизно 126 убивств у 2024–2025 роках. Це становить близько третини всіх таких злочинів, тоді як десять років тому на людей із психозом припадало орієнтовно одне з десяти вбивств на рік, повідомляє ABC News Australia.

Дані опитування психіатрів

Цифри зібрав консультант із судової психіатрії Раджан Даржі. Його дослідження ще не опубліковане в рецензованому науковому журналі. Психіатр опитав дев’ятьох фахівців, які готують для судів Вікторії висновки для сторони захисту у справах про вбивства або ненавмисні вбивства.

Фахівців запитували, скільки людей, яких вони оцінювали у 2024 або 2025 роках після обвинувачень у таких злочинах, мали діагноз психозу, а також чи були вони пов’язані зі службами психічного здоров’я. За даними Даржі, у вибірці було 45 жертв. Майже 84% людей у вибірці раніше отримували допомогу в системі психічного здоров’я, а половина перебувала на зв’язку з відповідними службами на момент інциденту.

За підрахунками дослідника, на людей із психозом також припадала половина вбивств незнайомих людей і дві третини вбивств між інтимними партнерами та в родинах за цей період.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика системи допомоги

Даржі та інші опитані ABC News психіатри пов’язують зростання кількості таких випадків із проблемами доступу до тривалої та ефективної психіатричної допомоги. Вони висловили занепокоєння через короткочасні госпіталізації, хоча для стабілізації стану людини з психозом може знадобитися триваліше лікування.

Професор Патрік Макгоррі, який очолював експертний дорадчий комітет Королівської комісії з питань системи психічного здоров’я Вікторії, назвав ці дані наслідком провалу державної політики. На його думку, пацієнти або не можуть отримати доступ до допомоги, або не отримують необхідного безперервного лікування.

Експерти також обговорюють застосування примусового лікування, яке, на їхню думку, має залишатися крайнім заходом, але може бути потрібним у певних випадках. Представник уряду Вікторії заявив, що система зосереджена на безпечному й співчутливому лікуванні людей із тяжкими психічними захворюваннями, а примусове оцінювання та лікування можливі за наявності законних підстав. Влада наголосила, що рідкісні випадки вбивств не мають призводити до стигматизації людей із психічними розладами.

Читай нас у