Органоїди гліобластоми на МКС точніше відтворили агресивні пухлини — News-Medical

Дослідники Університету Нотр-Дам виростили на Міжнародній космічній станції тривимірні органоїди гліобластоми — моделі пухлин, створені з клітин гліобластоми та клітин вродженого імунітету. Після 40 днів у мікрогравітації ці органоїди продемонстрували структуру й біологічні властивості, ближчі до агресивних пухлин людини, ніж моделі, вирощені на Землі, повідомляє News-Medical.

Вплив мікрогравітації

Гліобластома є найпоширенішою злоякісною первинною пухлиною головного мозку у дорослих і належить до найбільш агресивних видів раку. Її складно повністю видалити хірургічно, оскільки мікроскопічні відростки пухлини можуть проникати у здорові тканини мозку. Також вона формує імуносупресивне мікросередовище, що допомагає новоутворенню уникати імунної атаки та протистояти лікуванню.

На Землі гравітація спричиняє осідання клітин під час культивування, що може заважати утворенню складних тривимірних структур. У мікрогравітації клітини формують такі структури з меншим впливом осідання, завдяки чому дослідникам легше відтворювати архітектуру пухлини та взаємодію клітин, характерні для захворювання людини.

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Що показав аналіз

Експеримент запустили 2024 року за підтримки комерційного постачальника послуг лабораторії МКС Space Tango. Після повернення органоїдів на Землю науковці встановили, що в них активніше працювали гени, пов’язані із запаленням, імунною відповіддю, ремоделюванням тканин і утворенням кровоносних судин. Рівні білків, асоційованих з агресивною біологією гліобластоми, також були вищими.

Космічні органоїди, крім того, мали виразніше імуносупресивне пухлинне мікросередовище — одну з характерних ознак прогресуючої гліобластоми. Результати дослідження опублікували в журналі PNAS. Команда також створила комплексний мультиомний набір даних, який охоплює активність генів, експресію білків, взаємодію та просторову організацію клітин у тканині.

Дослідники вже запустили ще два експерименти на МКС з органоїдами гліобластоми та імунних клітин, отриманими від пацієнтів. Найновіший із них вирушив у межах місії SpaceX CRS-35 для NASA.

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